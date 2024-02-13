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Футбол

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова

Никита Кучеров, Дэн Мильштейн и Андрей Кузьменко. Фото «СЭ» Первая часть большого интервью.

В североамериканских рейтингах, которые расставляют по местам агентов НХЛ согласно общей сумме действующих контрактов их клиентов, Дэн Мильштейн идет на пятом месте примерно из двухсот человек с 501 миллионом 690 тысячами долларов. В следующем году эти внушительные цифры станут еще больше на 86 с половиной миллионов. Менее чем за десяток лет он превратился из представителя одного гения, Павла Дацюка, в абсолютно доминирующую фигуру среди агентов российских энхаэловцев. От суперзвезд «Тампы» Никиты Кучерова и Андрея Василевского до сенсационного новичка «Анахайма» Павла Минтюкова, от двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе разных клубов Ивана Барбашева до автора 39 голов в дебютном сезоне в НХЛ Андрея Кузьменко, от скалы в воротах «Айлендерс» Ильи Сорокина до ведущих защитников «Тампы», «Лос-Анджелеса», «Айлендерс» и «Оттавы» Михаила Сергачева, Владислава Гаврикова, Александра Романова и Артема Зуба, от разговорчивого Никиты Задорова до безмолвного Александра Барабанова — все его.

Мы познакомились в конце 2017 года, когда Мильштейн помог организовать встречу в Москве с мамой и первым тренером Кучерова, и так страна узнала о том, какие перипетии сопровождали рост в России и отъезд за океан лучшего ныне нашего хоккеиста. Все эти годы я вынашивал идею большого интервью с человеком, во многом решающим судьбы большинства российских игроков лучшей хоккейной лиги мира. Десятки историй о них — перед вами.

Вечером после подписания восьмилетнего контракта Кучеров отказался от десерта. Потому что утром надо было выходить на тренировку

— Как прокомментируете, мягко говоря, нестандартное поведение вашего клиента Никиты Кучерова на конкурсах недавнего Матча звезд в Торонто, вызвавшее свист канадских трибун? — начинаем с актуального.

— Никита — самый техничный и мастеровитый игрок современной НХЛ, лучший, на мой взгляд, хоккеист мира. При том что он очень не любит обсуждать свою результативность, и мы с ним никогда этого не делаем, он идет в этом сезоне на 140 очков. Для него главное — победы, и то, как он в каждом матче отдается игре, никому не придет в голову ставить под сомнение.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Кучеров выбесил болельщиков своим пофигизмом. Кажется, на Матч звезд Никиту больше звать не надо

Все это намного важнее того формата, в котором Никита решил общаться с фанатами на конкурсах Матче звезд. Да и в нем ничего страшного нет. Никто не запомнит, что делали многие другие на этих конкурсах, а его запомнили все! All-Star Game — шоу, а в шоу что главное? Придумать что-то необычное. То, что врежется людям в память. А на следующий день он вышел на сам матч, забил первый гол, потом отдал передачу — и вообще был одним из лучших среди лучших игроков мира. То есть проявил уважение к болельщикам в Торонто, которым и махал не раз.

— Сейчас уже Кучеров находится на таком уровне, когда неизвестных историй о нем очень мало. Порадуйте какой-нибудь.

— Вспоминаю, как он летом 2018 года подписывал долгосрочный контракт с «Тампой» за год до истечения предыдущего. Все переговоры проходили в условиях строгой секретности в Мичигане, потому что Стив Айзерман, на тот момент генеральный менеджер «Лайтнинг», жил под Детройтом, как и я. Он приезжал ко мне домой, обсуждали условия. Поставив подпись, Никита сказал: «Мне надо написать сообщение Айзерману».

Тут вернусь в 2011 год на комбайн (слет самых перспективных участников будущего драфта, где они проходят физические тесты и собеседования с руководителями клубов НХЛ. — Прим. И.Р.). На очень жестких тестах, которые юные игроки там проходят, будущие звезды почти никогда не занимают первые места, и у каждого есть какие-то недочеты. Кто-то из хоккеистов не дружит с велосипедом, у кого-то другие минусы. Айзерман всегда хотел, чтобы у Никиты были лучше показатели в прыжках. Но в НХЛ, в отличие от других лиг и стран, тебе предлагают варианты — если не идет, условно, с подтягиваниями, ты работаешь над той же группой мышц другими упражнениями.

И Кучеров написал сообщение: «Стив, большое спасибо за контракт. Выше я не прыгну, но Кубок Стэнли тебе выиграю». И выиграл, причем два подряд и став в обоих лучшим бомбардиром турнира. Правда, Айзермана к тому времени в «Тампе» уже не было.

Не забуду и того, как вечером после той эсэмэски Никита за ужином отказался от десерта, поскольку наутро ему нужно было выходить на тренировку. В начале июля, за два месяца до открытия тренировочного лагеря! В день подписания восьмилетнего контракта! Абсолютно типичная для него история. Кучеров — человек, который сделал себя сам и продолжает делать каждый день.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото USA Today Sports

— Меня поражает история, как два года спустя он сделал операцию, пропустил из-за нее весь регулярный чемпионат, а потом вышел на плей-офф и стал в нем второй раз подряд лучшим бомбардиром.

— Одна из моих любимых фраз — настоящие чемпионы выигрывают на темных холодных катках, где нет ни одного человека, а на большую арену при свете и полных трибунах приходят забрать свои медали. Надо было видеть, как он работал в тот год на полу у себя в гараже, где бесконечно делал растяжки и другие упражнения. Восстанавливаться после травм намного труднее, чем играть, и он отдавался этому процессу не жалея себя. Поэтому и совершил потом это чудо.

— «Тампу» тогда многие начали обвинять в лукавстве — что придержали Куча до конца регулярки, а потом выпустили на плей-офф, пользуясь дырами в регламенте.

— Ирония судьбы, что в 2015 году «Тампа», уступившая в финале Кубка Стэнли «Чикаго» (Кучеров тогда уже играл), обвинила соперника в том же — тогда так поступил Патрик Кейн. Операция Никите была необходима — это все видели и понимали.

Первоначально ему давали минимум девять месяцев на восстановление, но благодаря той работе, о которой я сказал выше, он вернулся раньше, чем предполагалось. И хотел как можно быстрее выйти на лед. «Тампа» однозначно не смогла бы вписать его под потолок зарплат, но Никита так любит хоккей, что легко мог сказать: «Не буду сидеть и ждать плей-офф. Вы хотите завоевать Кубок Стэнли? Дайте мне играть сегодня, чтобы я набрал форму».

— У Кучерова сумасшедший сезон. Вы видели предпосылки, что он будет именно таким?

— Нормальный сезон! Никита взял летом всего неделю отпуска и работал не покладая рук. Он не хоккеист, а ученый. Никита выходит на лед сам с собой и работает над тем, что другим кажется мелочами. Угол отскока от бортов при определенном движении шайбы — он должен точно знать все! После того как в 2019 году «Тампа» вылетела 0-4 в первом круге плей-офф от «Коламбуса» после сезона с рекордным числом очков для клуба и 128 баллами у самого Никиты, для него личная статистика перестала иметь какое-либо значение. Как-то звоню ему после игры, в которой он набрал четыре или пять очков. И он все равно недоволен, считает, что мог помочь команде больше.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Кучеров удивляет своим поведением. Но ему можно простить странности за такую игру

После феерического празднования Кубка Стэнли Кучеров подписал контракт с пивной компанией

— Вы пытались сделать Кучерова более медийным?

— Нет. Мы с Никитой общаемся на разные темы, и я понимаю, что у каждого есть свой характер и приоритеты. Кучеров говорит на льду. И я его полностью в этом поддерживаю. Каждому свое.

— Но в свое время он был вполне общительным. А потом вдруг полностью закрылся. Что случилось?

— Выбить 128 очков и проиграть в первом раунде всухую «Коламбусу» было очень болезненно. Он рассудил, что лучше радовать болельщиков на льду, чем толкать речи с броневика. А вот одержав победу, можно устраивать феерическое празднование.

Причем в первый год они же победили в пузыре, и во время чествования был масочный режим. В тот день мы плавали на лодках, а вечером были в Тампе на стадионе команды НФЛ. Фанаты по-настоящему узнают Никиту, уже когда он выиграл и все доказал. Тогда он раскован. Он там обнимался и отбивал пятюни всем людям, несмотря на пандемию! Я ему пытался говорить: «Никита, ну пожалуйста, перестань бушевать, ты же сейчас ковидом заболеешь». Но это было бесполезно. И что вы думаете? Заболел я, который стоял в стороне. А он остался здоров.

Во втором году «Тампа» взяла Кубок на домашней арене, где была его семья. И там празднование было еще более мощное. Люди увидели только минимальную его часть.

— После фиесты на праздновании вы же Никите еще и контракт со знаменитой североамериканской пивной компанией подписали.

— Ха! У меня уже был аналогичный опыт с суповой компанией и Ильей Михеевым. И после такого спонтанного празднования стало понятно, что по михеевской схеме нужно будет найти пивную компанию, рекламным лицом которой станет Кучеров. У сообщения в моем твиттере о подписании соглашения с ними было более четырех миллионов просмотров!

Иногда бывают недопонимания, связанные с контрактами, по которыми у игроков есть обязательства. Например, пришлось отменять пресс-конференцию Василевского в Уфе. У него был контракт с компанией по спортивной экипировке, и первое интервью по приезде в Россию он был обязан дать изданию, у которого имелось соглашение с этой фирмой. А уфимцы, не зная этого и не посоветовавшись со мной, собрали журналистов в детской хоккейной школе, куда приехал Андрей. Он просто не имел права с ними разговаривать, а получилось так, будто он сам отказался от общения.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото USA Today Sports

Подписать Кузьменко мне порекомендовал мой главный скаут. По фамилии Кучеров

— «Ванкувер» обменял Андрея Кузьменко в «Калгари». Вариантов что-либо доказать системному тренеру Рику Токкету у него уже не оставалось?

— Такие нюансы обсуждать не готов. Главное, что в «Калгари» у Андрея будет много игрового времени, первая бригада большинства, свобода в атакующих действиях — все, что ему нужно. Ничего плохого про «Ванкувер» говорить не стану, наоборот, Андрей ему безмерно благодарен. Но настало время идти дальше. Мы перевернули эту страницу.

Уверен, в «Калгари» он обретет стабильность, которая была у него в прошлом сезоне в «Ванкувере». Его гол на пятой минуте в первом же матче с паса Джонатана Юбердо дает надежду и на это, и на то, что у них получится отличная связка. О чем я после игры сказал генеральному менеджеру «Калгари», и это подтвердилось во втором матче, когда Андрей забил снова.

— Еще никто не забыл блистательного дебютного сезона Кузьменко в НХЛ. А как он вообще оказался именно в «Ванкувере» в качестве свободного агента?

— Это интересная история, но сначала расскажу, как мы начали вместе работать. Ему 20 лет, его никто не задрафтовал (эта процедура предусмотрена только для хоккеистов с 18 до 20 лет. — Прим. И.Р.). Три года, 27 раундов, поскольку тогда в лиге была 31 команда, 837 попыток. Август, Кубок мэра Москвы, на котором выступал ЦСКА. Мой самый главный скаут по всему миру звонит и взахлеб начинает: «Там такой парень — Кузьменко, срочно подписывай его! Звони Айзерману в «Тампу», он может играть в НХЛ прямо сегодня!» Знаете, как зовут этого главного скаута?

— Я где-то слышал эту историю, поэтому знаю разгадку. Кучеров.

— Верно. После этого звоню руководителю скаутского отдела нашей компании Александру Тыжных, и он подтверждает: Кузьменко и Константин Окулов могут играть в НХЛ хоть сейчас. Так Андрей стал нашим клиентом. Когда у него закончился контракт в КХЛ, в его подписании была заинтересована 31 команда НХЛ из 32. Мы беседовали с очень многими через Zoom, а потом выбрали пять клубов и побывали в каждом из них.

Кстати, когда читаю в российской прессе новости о том, что таким-то будущим свободным агентом интересуются 15 или 20 клубов НХЛ, то мне хочется спросить — а почему не 30? Ведь интересоваться — не значит подписать. Значит, скаутские службы этих клубов недорабатывают. Так же, как я сам бываю зол, когда о каком-то перспективном игроке узнаю не от скаутов нашей компании, а со стороны.

Поначалу Андрей больше всего хотел в «Эдмонтон». Генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд приезжал к Кузьменко четыре раза. Дважды — еще когда он руководил «Детройтом» и дважды — «Нефтяниками». Играть с Коннором Макдэвидом было мечтой Кузьменко, хотя мы все пытались его отговорить: ставку на одного хоккеиста никогда делать нельзя, ведь неизвестно, как с ним сложится «химия». А если нет, что тогда? Но было и видеосообщение от Макдэвида и приход на встречу с руководства клуба с ним Уэйна Гретцки…

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Он был обречен. Почему Кузьменко обменяли из «Ванкувера»

— Что?!

— «Эдмонтон» подключил все доступные ему ресурсы. В раздевалке потрясающей арены «Ойлерз», лучшей сейчас в мире, для Андрея накрыли прекрасный завтрак, и там также был один из заметных нападающих команды Зак Хайман. Но мы с игроком и его отцом взвесили все за и против — и приняли другое решение. На это повлиял и разговор Андрея с его будущим партнером по «Ванкуверу» Ильей Михеевым.

— Что за разговор?

— В начале июня 2022 года Михеевы семьей отдыхали на нашей яхте в Майами. Приехал туда и Кузьменко, потому что у нас до перелета в Канаду была встреча с руководством «Флориды». Андрей ломал голову, не знал, какую команду выбрать. Почти все шесть часов на яхте он рассказывал про варианты. Илья, сам не зная, где скоро окажется, говорит: «Кузя, по тому, что ты рассказываешь, я бы на твоем месте выбрал «Ванкувер». А через три недели сам Михеев выбирает тех же «Кэнакс»! Хотя на момент того разговора они даже не обозначались, было еще рано, поскольку клубы получают право разговаривать со свободными агентами только с 1 июля. На тот момент он еще принадлежал «Торонто».

— Чем Андрея так впечатлил «Ванкувер»?

— Еще до полета в этот город у нас была встреча с руководством «Косаток». Мы остановились на один день у меня в Детройте — и, узнав об этом, из Торонто пять с половиной часов на машине к нему ехал тогдашний главный тренер Брюс Будро и примерно столько же из Пенсильвании — генеральный менеджер Патрик Альвин. Такое не могло не произвести впечатление на игрока.

Из Эдмонтона мы с ним полетели как раз в Ванкувер на последнюю, пятую встречу — до того еще были «Флорида», «Анахайм», «Вегас». «Кэнакс» делали для него презентацию еще в январе. Генеральный менеджер, швед Патрик Алльвин, президент по хоккейным операциям Джим Рутерфорд перешли туда из «Питтсбурга», они хотели заполучить Кузьменко еще туда и следили за ним много лет. Клубный офис — в высотке, прямо соединяющейся с ареной. Пока ждем встречи, его спрашивают: хотите что-то попить? Андрей: «Мне, пожалуйста, воду с лимоном». Мы все засмеялись — это же не ресторан, а офис клуба, откуда у них лимоны? Он привык, что в России у всех руководителей есть секретари, которые обеспечивают такой сервис, но в Америке принято по-другому. Произошло маленькое забавное недопонимание.

Целый день провели с ними, и пришло время принимать решение. Мы с моим помощником Владом Спектором говорим: «Правильнее места, чем «Ванкувер», чтобы за год зайти в НХЛ, не найдешь». С учетом того, что Кузьменко предлагал контракт 31 клуб, он мог ошибиться 30 раз. Все команды присылали майки с 96-м номером и его фамилией — думаю, они в Москве, и при желании можно целую комнату из них оформить. Звоним его папе — он тоже за «Кэнакс». А Андрей никак не может решить.

Договорились с клубом, что посмотрим город, а к пяти часам дня вернемся. В районе трех Кузьменко принимает-таки решение в пользу «Ванкувера». Я покупаю бутылку шампанского, и Андрей с Владом идут в магазин и покупают мешочек с пятью лимонами в шутку, потому что эта тема обсуждалась постоянно. Поднимаемся в высотку, договариваемся, что во время беседы он наденет на себя майку «Кэнакс» и вручит им шампанское и эти лимоны. Заходим в офис — а там стоит громаднейшая ваза, доверху набитая лимонами! Мы просто выпадаем в осадок и начинаем хохотать.

Была еще история в «Питтсбурге». В какой-то момент там поменялось руководство клуба — Рутерфорд с Альвином перешли в «Ванкувер», пришли Брайан Бурк и Рон Хекстолл, сейчас уже уволенные. Последний, став генеральным менеджером, посмотрел скаутские отчеты и подтвердил желание подписать Кузьменко. А Бурк, которого взяли президентом, вообще понятия не имел, что в клубе происходит. Во время Олимпиады в Пекине мы с Хекстоллом договорились о Zoom-конференции. Андрей долго не хотел ни с кем общаться, пока шел сезон в КХЛ и были шансы сыграть в Китае. Потом с Олимпиадой все стало понятно, возникла пауза, и тогда мы организовали разговор.

Хекстолл хорошо оделся, показывал схемы, все шло гладко. Вдруг в его офис на наших глазах влетает Бурк — рубашка наполовину расстегнута, галстук висит почти на боку. Влезает в Zoom-разговор, перебивает генерального и начинает ни с того ни с сего рассказывать Андрею, какое у «Пингвинз» классное развитие в АХЛ. Хекстолл в столбняке, Кузьменко понимает, что там творится что-то непонятное. А так бы он мог и там оказаться.

— С учетом характеристики от Кучерова не было возможности увезти Кузьменко как раз к Никите в «Тампу» — ведь у вас хорошие отношения с генеральным менеджером этого клуба Жюльеном Брисбуа?

— Были более интересные варианты, которые лучше подходили под Андрея и его игру. Где бы он в «Тампе» выходил в большинстве, одном из лучших в лиге? Когда мы с Кузьменко приехали в Лас-Вегас, генеральный менеджер «Голден Найтс» сказал: «Андрей, мы тебя видели вживую 178 раз». — «Сколько?!» Открыли компьютер и показали количество файлов со скаутскими отчетами. Главный скаут действующих обладателей Кубка Стэнли — один из первых советских энхаэловцев Александр Годынюк, другие скауты, генеральный менеджер — реально просматривали его 178 раз.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото Global Look Press

Первый день Минтюкова в Америке был на яхте с Кубком Стэнли, Кучеровым и Василевским

— В начале сезона сенсацию в НХЛ произвел 19-летний защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Как он к вам попал?

— Декабрь 2019 года, я в Москве. Мне звонит Александр Тыжных и говорит: «У тебя есть один шанс из миллиона встретиться с семьей Павла Минтюкова». Я вдрызг больной, с температурой, чувствую себя странно, не понимаю, что происходит. Тогда еще никто не знал, что такое ковид, а это точно был он.

Звоню его отцу и прошу о встрече, они с женой и сыном приезжают ко мне в «Ритц-Карлтон». Родители на тот момент видели развитие Павла в России. И тут 16-летний Паша вдруг их перебивает: «Моя мечта с детских лет — играть в НХЛ, и я сделаю для этого все. Хочу, чтобы вы были моим агентом, и хочу уезжать в канадскую юниорскую лигу, потому что буду ближе к своей мечте».

— Родители это приняли?

— Да, надо отдать им должное. Паша принял решение, мы поставили его на юниорский драфт, и он прилетел в Майами в октябре 2020-го. Так совпало, что в этот день наша яхта выходила оттуда в Тампу на чемпионский парад по случаю победы «Лайтнинг» в плей-офф.

Пашин первый день в Америке был на яхте Gold Star с Кубком Стэнли — вместе с Кучеровым, Василевским и Сергачевым. Представляете, что это для него было? При этом, будучи совсем мальчишкой, он не дотронулся до Кубка, поскольку это плохая примета — касаться трофея, пока его не выиграл. Настолько не по годам взрослый парень. Не сомневаюсь, что он — будущая суперзвезда. Если «Анахайму» выпадет при жеребьевке следующего драфта второй номер, то он возьмет белорусского защитника Артема Левшунова, и они вдвоем много лет будут кошмарить лигу. А история Саши Романова!

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Потрясающий дебют русского защитника в НХЛ: он забил первый гол уже во втором матче!

— Как в таких случаях любят говорить мои коллеги по «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков: «Так расскажите же!»

— Вы знаете, что дед защитника «Айлендерс» — Зинэтула Билялетдинов, а отец — Станислав Романов, который играл в КХЛ и сам стал известным агентом. Они довели сына и внука до профессионального уровня.

Драфт был в Далласе, и Сашу перед ним даже не пригласили на комбайн, в котором участвуют сто самых перспективных участников драфта. Его не было ни в каких рейтингах. Звоню ему за два месяца и говорю: «Саша, нужно, чтобы ты приехал на драфт. Тебя надо засветить, ты разговариваешь на хорошем английском, из интеллигентной семьи и приличной школы, произведешь приятное впечатление». — «А если меня не возьмут?» — «Возьмут, не переживай. Просто надо, чтобы ты приехал».

Он вздохнул: «Ну ладно. Если не возьмут на драфте, так хоть кроссовки себе в торговом центре куплю!» С этими словами я купил ему билет на самолет в Америку, где его взял «Монреаль» во втором раунде под 38-м номером. И сейчас он — в лидерах в «Айлендерс» по времени на льду.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото USA Today Sports

Полуголый Бэбкок в шесть утра стриг лужайку у дома. Помахал в телефон Михееву: «Илья, я хочу с тобой работать!»

— Как возник вариант с подписанием рекламного контракта Ильи Михеева с компанией, производящей супы?

— Когда у Михеева был драфтовый год, он даже не знал, где и когда проходил этот драфт. Он поздно развился и заиграл гораздо позже других талантливых сверстников. Для молодого Ильи пределом мечтаний были база сборной в Новогорске, красные шаровары, куртка с гербом национальной команды и шапочка с помпончиком. И попал он туда только в 22-23 года.

Незадолго до этого я ему позвонил: «Илья, я такой-то, хочу с тобой работать. Ты — игрок НХЛ». То, что все — правда, он понял в конце августа на турнире Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, когда мы к нему в один день привезли генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи, его коллегу из «Чикаго» Стэна Боумэна и директора по селекции хоккеистов «Торонто» Джима Палиафито.

С Михеевым мы познакомились в мае на чемпионате мира, а к августу я организовал вокруг него маркетинговую движуху. К клубам, которые не видели его на ЧМ, мы пошли сами по принципу «если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». И к турниру Пучкова за ним уже стояла очередь.

Боумэн пришел с иголочки — пиджак, костюм. Полностью подготовленный, изложил свое видение, как Михеев будет играть в «Блэкхокс». Палиафито был в майке «Торонто» — и у него был козырь в рукаве. Главным тренером тогда был Майк Бэбкок. Встреча проходила в гостинице «Коринтия» в Питере — и в какой-то момент он по видеосвязи звонит Бэбкоку, о чем Илья еще не знает. В Америке — шесть утра. Полуголый Бэбкок, единственный в мире тренер — член Тройного золотого клуба, косит траву у себя дома на лужайке. И машет ему в трубку: «Илья, я Майк Бэбкок. Хочу с тобой работать, и ты будешь у меня играть». Останавливает свою косилку и начинает рассказывать, где его видит и как именно будет использовать. Три такие встречи в один день!

— С трудом представляю, как у парня крыша от такого не поехала.

— Илюша — это, наверное, единственный энхаэловец, который летом возвращается в Россию, чтобы поехать в деревню к бабушке вскопать ее огород (зарабатывая по пять миллионов долларов в год. — Прим. И.Р.). Самый простой человек в мире! Прослушав три эти презентации, он тут же встал со словом «Торонто». Я ему: «Не спеши, у нас еще целый год для выбора впереди». — «Нет, «Торонто» — и все». И через год, когда закончился его контракт с «Авангардом», поехал к Бэбкоку.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

В НХЛ снова уволили тренера-легенду — уже навсегда. Что за скандал был на этот раз?

— Который долго там не проработал.

— Но то, что он дал ему за те три месяца, Михееву пригодилось до сих пор. Бэбкок помог ему стать хоккеистом, которого ценят в лиге. Майк сказал ему в той беседе: «Илья, ты будешь играть в топ-звеньях. Но начнешь в третьем. Я спокойно построю тебе трамплин, чтобы ты с него взлетел».

Ближе к приезду я сказал ему: «Илюша, тебе нужно выучить английский». Представь, что в твой «Авангард» пришел китаец, без русского языка и переводчика. Что будет с этим китайцем у вас в раздевалке? Он: «Я тебя понял». Я убедил его, что нужно приехать в Америку в середине июля. «Торонто» предоставило ему репетитора. И он заговорил за очень короткое время! Не идеально, конечно, но нормально.

Первая игра, у него 1+1, первая пресс-конференция. Выводят Илью, все спрашивают о впечатлениях. Журналистка Лина хочет переводить, он от ее помощи отказывается и выражает готовность отвечать по-английски. И на вопрос «Как тебе в Канаде?» отвечает уже знаменитой тирадой: «Я люблю суп. Ем суп — и мне хорошо. Не знаю, почему вы в Канаде не едите супы».

Все засмеялись. А я, как это услышал, в ту же секунду подумал: «Блин, я тебя сейчас озолочу!» Потому что никто лучшей рекламы супа не делал! Наутро я дал инструкции моим маркетинговым ребятам обзвонить с этим клипом все компании, производящие супы. И самая большая фирма в мире сделала Михеева своим главным суп-офицером. Он получил деньги с рекламного контракта, по-моему, еще до того, как пришла первая зарплата от «Торонто»! Потом еще сделали рекламу на русском языке, где он созванивается со своей мамой и ностальгирует по ее супу.

— Серьезные деньги?

— Сумму озвучить не могу, но ему было хорошо. Тем более для человека, который только что пришел в НХЛ.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото USA Today Sports

Михеев и, возможно, Задоров сыграют за мой андоррский клуб в еврокубках

— Как вам такие идеи с рекламой вообще в голову приходят?

— Это моя работа. Смотрели «Слово пацана»? Я сделал и разослал всем своим клиентам в России шапки, какие носили герои фильма, с логотипом нашей компании. Кое-кто из ребят их в соцсетях поставил, всем это было по приколу. Я у себя в соцсетях ставлю все голы наших клиентов — ребятам тоже нравится. Маркетинг — моя тема. Объяснил нашим сотрудникам, чего хочу — они пошли и сделали.

В НХЛ клубы, арены, все стремятся заработать на всем — и это абсолютно здоровое стремление. Всего несколько лет назад на домашние матчи «Флорида Пантерз» никто не ходил. Трибуны заполнялись только на матчи с клубами Оригинальной шестерки, чьи болельщики из Торонто, Монреаля, Нью-Йорка, Бостона приезжают во Флориду на зиму греться. Осознав это, во «Флориде» поняли, что, если есть проблемы с посещаемостью, то надо зарабатывать деньги на рекламе, продавать под нее каждый сантиметр арены. Как думаете, кто может рекламироваться в писсуаре?

— Ну, допустим, врачи по проблемам, связанным с мочеиспусканием.

— Да, местный уролог. А в Детройте одним из направлений моей финансовой компании была установка банкоматов на спортивных аренах, одной из которых была «Джо Луис Арена». Мы получали по три доллара комиссии с каждой трансакции. Просматривал их потом — один и тот же человек трижды снимал по 20 долларов, чтобы взять пива и, получается, трижды платил нам по три, вместо того чтобы один раз снять 60 с комиссией втрое меньше. И таких было много.

Раньше перерыв в матчах НХЛ был 15 минут, а теперь — 18. Почему? Маркетологи подсчитали, что за 15 минут ты можешь, отстояв очередь, купить только одну банку пива, а за 18 — еще и вторую, чтобы взять ее на трибуну! Аналитика высшей категории, чтобы клубы могли зарабатывать. А мои способности к маркетингу, думаю, родились вместе со мной.

— Вы — владелец футбольного клуба «Санта-Колома» в Андорре, который в прошлом году пошумел в квалификации еврокубков, пройдя два этапа. Зачем вам это нужно?

— Клуб в Андорре импонировал мне, во-вторых, тем, что это райское горное место, где живет множество долгожителей, и в эту маленькую страну влюбиться очень легко. А во-вторых, тем, что, несмотря на ее размеры, они играют в еврокубках. Мне это было необходимо, чтобы я мог привозить туда футболистов постсоветского пространства и даже американцев, давать им шанс выступать в международных турнирах и развивать их в карьеру.

— Это вложения какого порядка?

— Любителей у нас нет. Все-таки речь идет о команде, которая играет одну из ведущих ролей в своей премьер-лиге и выходит в еврокубки. Поэтому наш бюджет — семизначная цифра в долларах. Это миллионы, а не сотни тысяч.

— Футбол же для вас штука не посторонняя.

— Да, я в детстве постоянно ходил на киевское «Динамо», что было намного интереснее, чем посещать матчи хоккейного «Сокола». Их соперничество со «Спартаком» было чем-то потрясающим. Прекрасно помню, как динамовцы в конце 1986 года побили рекорд СССР по числу золотых медалей, обыграв московских одноклубников в решающем матче на Республиканском стадионе. Не забуду круг почета футболистов вокруг поля, во время которого я вместе с другими болельщиками жег факелы из газет. Хотя и к «Соколу» я был неравнодушен — когда к друзьям моих родителей приехал вратарь Юрий Шундров, и я увидел его в подъезде, для меня это было впечатление на всю жизнь.

У меня был детский сезонный абонемент за два рубля. И неоднократно после матчей такие вот пацаны, как в «Слове пацана», у меня его отжимали. Но на футбол-то ходить хотелось — и приходилось брать у родителей деньги, идти и покупать новый. Это не было просто, но какие-то связи для этого у нас имелись.

Уехав в Америку, я на некоторое время отвлекся от футбола. Но сейчас, с приобретением андоррского клуба, живой интерес к нему снова появился. Даже раньше — ведь футболом интересуются очень многие мои клиенты, а значит, должен быть в теме и я. Поскольку мы — члены УЕФА, кое-кому я помог с билетами на финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Но сказал им — в следующий раз дайте знать в январе, а не за пять минут до игры. Кстати, только на андоррском клубе я не остановлюсь.

— У вас в клубе успешно работал, а потом ушел в отставку Дмитрий Черышев. Как это было?

— Я ему благодарен, потому что мы пришли в клуб меньше чем за месяц до начала чемпионата Андорры, и у нас на тот момент было подписано всего два или три футболиста. Когда я приехал и увидел футбольное поле, по которому бегали петухи, то пришел в легкий ступор. Так мы познакомились с Димой, которого мне порекомендовали — он жил недалеко в Испании. Когда мы закрывали сделку, он был рядом с нами. И вместе ловили петухов, которые перебегали наше поле. С этого все началось.

И ровно через год мы в Нидерландах на большом стадионе клуба АЗ в ранге чемпионов Андорры играли в третьем круге квалификации еврокубков. Он смог собрать ребят, проделать с ними большую работу, стать чемпионами и впервые в истории этой страны вывести клуб в третий отборочный раунд. Да, он был жесткий тренер. Но ты должен ненавидеть своего тренера 364 дня в году, а на 365-й получить свой чемпионский перстень. Поэтому я благодарен Диме: он показал этим ребятам, что бывает после тяжелой работы на 365-й день.

— А почему с ним расстались?

— Это останется внутри команды, но ничего по-настоящему плохого там не было. Обычная в спорте ситуация, по которой мне даже пришлось посоветоваться за ужином с генеральным менеджером «Тампа-Бэй Лайтнинг». Все-таки я агент — но, став владельцем команды, увидел ситуацию с другой стороны. Советовался не только с Жюльеном Брисбуа, но и с другими генеральными менеджерами, оппонентом которых я как агент был со своими хоккеистами. Обсуждали это, а потом задавал вопрос уже как владелец футбольного клуба. Обрел опыт, который поможет мне и в агентской деятельности. У нас с Черышевым остались хорошие отношения, мы буквально вчера переписывались, он звал в гости в Ярославль. Буду в тех краях — обязательно к нему заеду.

Многие мои клиенты — большие фанаты футбола. Я видел, как играют Илья Михеев и Никита Задоров. Они однозначно помогут нашей команде. Очень хочу заявить их двоих на еврокубки. И не просто заявить, а они обязательно сыграют.

— И вот это точно прогремит на весь мир.

— Они этого достойны. Более того — уже второй год контрактное предложение есть и у Павла Дацюка, великолепно играющего в футбол. Очень надеюсь, что он выйдет на поле вместе с Ильей и Никитой. Только не уверен, что бюджет нашего клуба потянет его контракт, ха-ха!

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото USA Today Sports

Как Барбашев не играл даже в АХЛ, а через полтора года поднял над головой Кубок Стэнли

— Что сделало Ивана Барбашева двукратным обладателем Кубка Стэнли в составах разных клубов?

— Кстати, его в прошлом сезоне хотел взять не только «Вегас», но и «Бостон». Где хорошо помнят, что Ваня за хоккеист, поскольку он очень сильно приложил руку к победе «Сент-Луиса» над «Брюинз» в финале Кубка-2019.

Он кубковый игрок! Но путь к этому был долгим. За полтора года до того, как «Сент-Луис» завоевал Кубок, я находился в Коламбусе. Ноябрь, вечер пятницы. А тут необходимо предисловие, что Ваня был очень перспективным — капитанил в сборной России на МЧМ. На драфт его поставили в начале второго раунда, причем до него ушли многие хоккеисты, которые в НХЛ так и не сыграли.

Он заканчивает юниорку, едет в Сент-Луис. «Блюз» к этому времени уже провалили сезон, благодаря чему Ваня закончил регулярку в основе, в звене с Вовой Тарасенко. А приехал на следующий сезон — и его сразу отправили в АХЛ, где он и пробыл до ноября. И тогда позвонил мне. Мы не были знакомы. «Дэн, мне порекомендовали тебе позвонить. Я хотел бы с тобой работать».

Спрашиваю, что у него за проблемы. Он объясняет, что уже четыре матча вне состава даже в АХЛ и не понимает, что происходит. «А что сказал твой агент?» — «Я с ним четыре раза за три года разговаривал. Даже не знаю, кому звонить».

Звоню Дугу Армстронгу, генеральному менеджеру «Блюз». Тот ворчит: «Иван думает, что он Павел Дацюк. Но он не Дацюк, а форвард четвертого звена! Если он хочет быть в НХЛ, ему надо сделать это и это!» Перезваниваю Барбашеву, говорю: «Ваня, они считают, что ты — игрок четвертого звена и должен выполнять такие-то задачи. Если ты будешь делать в АХЛ это и это, то вернешься в НХЛ в течение 30 дней. Стань самым лучшим хоккеистом четвертого звена, а потом пойдем дальше».

Одна из задач агента заключается в налаживании коммуникации между игроком и командой. Три недели спустя его подняли в «Сент-Луис». При том что меньше месяца назад не выходил даже в АХЛ! А через полтора года спустя Ваня поднял над головой свой первый Кубок Стэнли как лучший форвард четвертого звена. Потому что это их тройка с двумя шведами, Сундквистом и Стином, вынесла соперников в трех раундах из четырех, включая финал с «Бостоном».

Многие ребята, когда растут, мечтают стать Месси и Дацюками. И у них есть на это основания — каждый из 23 хоккеистов заявки любого клуба НХЛ был капитаном или звездой своей детской, юношеской команды. Это сборная солянка лидеров. А в НХЛ у каждого своя роль, и многим обидно не играть на рояле, а таскать его. Барбашев вначале попал в ту же ловушку, но в итоге с блеском выбрался из нее. Если бы не было того разговора с Армстронгом, к которому Ваня отнесся со всей серьезностью, то он продолжал бы стандартно для хоккеистов в такой ситуации считать, что тренер — баран, не доверяет и так далее.

А потом он, как мы и говорили в той первой беседе, пошел дальше. В «Вегасе» стал форвардом топ-6, обладателем уже второго Кубка Стэнли и 25-миллионного контракта.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Новокузнецк, Ярославль, Уфа, Магнитогорск. Топовые хоккейные школы, давшие российскому хоккею лучших вратарей

— У вас шесть вратарей НХЛ, из которых четыре российских — два топовых (Василевский, Сорокин) и два молодых (Кочетков, Аскаров). Те, кто помоложе, идут к вам, видя, к чему пришли старшие?

— Нет, у каждого своя история. С Ильей Сорокиным за год до его отъезда в НХЛ нас познакомил общий друг и мой клиент — Богдан Киселевич. Илья первым в истории лиги подписал с «Айлендерс» два контракта в один день: один — новичка, который тут же «спалил», и тут же — односторонний на два миллиона. Уникальная история, уникальное доверие, которого Илья полностью заслуживал!

У Пети Кочеткова не было абсолютно никакого общения с его предыдущими агентами. До того, как перейти ко мне, Петя мне звонил, поскольку играл в фарм-клубе вместе с моим клиентом Васей Пономаревым, которому я помогал по всем вопросам. И жили они в одном комплексе. Соответственно, помогал я и Кочеткову, насколько мог.

— Кочетков — харизматичный вратарь, темпераментный.

— Он играет, как когда-то Доминик Гашек, не похоже ни на кого. На льду — на своей волне. Может и подраться, и при буллите на полполя выбежать, клюшкой шайбу выбить. Не все этим бывают довольны. Но он молодчик, о нем говорят! Он вратарь будущего.

Аскаров с 12 лет котировался так, что у всех специалистов слюнки текли. Он всегда считался следующим Василевским. Сейчас в России вообще очень много талантливых голкиперов. Противостояние на юниорском уровне ребят 2007 года рождения — Фролова из Тольятти, Андреянова из ЦСКА, Мельчакова из Череповца и Левченко из Питера — это соперничество новой волны Василевских, Сорокиных и Шестеркиных. Североамериканцы в последние пять лет вообще не выпускают сильных новых вратарей, они провалили развитие голкиперов.

Когда мы с генеральным менеджером «Детройта» Стивом Айзерманом были на Zoom-звонке с одним из российских вратарей, он прямо сказал: «В НХЛ — 32 клуба, но не уверен, что есть 32 вратаря». В лиге есть около десяти твердых первых номеров. А россияне в этом плане — молодцы. Там в каждой юниорской команде на ставке есть квалифицированные тренеры вратарей. Поэтому Россия штампует классных голкиперов пачками, и поэтому даже за ребятами среднего класса бегает вся НХЛ.

— Михаил Мальцев рассказывал, что Владислав Гавриков зашел в кабинет генерального менеджера «Лос-Анджелеса» и легко договорился по каким-то моментам, связанным с его арендой в «Спартак» — такой у защитника вес в «Кингз».

— Влад и его жена Настя приехали в НХЛ с великолепным английским. Если есть закрытые ребята, то он — компанейский, командный. Его трудно не любить, и он быстро завоевал уважение хоккеистов сначала в «Коламбусе», а потом в «Лос-Анджелесе». Не могу сказать, что оппонентам доставляет удовольствие против него играть, но никогда не слышал, чтобы и из партнеров, и вообще о Владе кто-то сказал что-то негативное.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Наших клиентов в России играет больше, чем в Северной Америке

— У вас репутация человека, который увозит российские таланты в Северную Америку. Насколько в связи с этим сложно работать в нынешней ситуации? В последнее время в России немало говорят о хоккейных дельцах, которым надо перекрыть кислород.

— Дельцов действительно много. Подразделяю агентов на два типа. Одни — как мы, вкладывают в этих мальчишек колоссальные ресурсы, чтобы у них был шанс заиграть в НХЛ. Я делаю это бесплатно — потому что получаю деньги только с энхаэловских контрактов. Иногда мы работаем с ребятами по десять лет до того, как они становятся платежеспособными клиентами. Юниорские лиги не платят агентам никаких денег, и мои клиенты, выступающие в них, — тоже. Мы берем всего от пяти до 15 ребят каждого года рождения, потому что работаем на их контракты в НХЛ, а не на что-то другое.

Другой тип агентов, которых действительно можно назвать дельцами, — те, кто забирает в Америку детей, которые заведомо не заиграют в профессиональных лигах, потом устраивают в команды непонятного уровня и наперед берут за это с родителей бешеные деньги. Если у ребят ноль шансов когда-либо дойти до НХЛ, но родители, введенные в заблуждение, продают свои квартиры, машины и отдают агентам последние деньги, чтобы их чадо поехало за океан, — это неправильно. Я не хочу видеть слезы родителей ребят, у которых изначально не было шансов. Мне не нужен поток. Мне нужно, чтобы все, с кем я работаю, как минимум попали на драфт.

Есть статистика, что в хоккей играют 1 миллион 700 тысяч человек. В НХЛ менее восьмисот рабочих мест, из которых 450 — постоянные. Нужно это понимать и не платить деньги агентам, которые трудоустраивают ребят в команды третьего или четвертого юниорского уровня в США, откуда подняться невозможно в принципе. Среди наших клиентов больше ребят выступает в России, чем в Канаде или США. На прошлогоднем драфте ушли 17 наших клиентов, и почти все продолжают играть дома. Мне не нужно забирать всех в Северную Америку сразу, у каждого свой срок.

Когда Родиона Амирова поставили на драфт в «Торонто», задолго до его болезни, он очень хотел через год, после истечения контракта с «Салаватом», уехать в Канаду. Мы смогли его убедить, что рано — достаточно посмотреть на первую шестерку форвардов «Мэйпл Лифс». Удалось договориться с обоими клубами, и впервые в истории «Торонто», подписав с игроком контракт, вернул его в аренду в свой же клуб. Мы настаивали, чтобы он еще два года остался в Уфе, поскольку считали, что для НХЛ и тем более «Торонто» он еще не созрел, и лучше, чем в родном клубе, ему нигде не помогут развиться.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

«Дельцы от хоккея, которые тащат ребятишек за границу». О чем говорит Президент России

— То есть вы не сторонник того, чтобы молодые хоккеисты при любых обстоятельствах ехали в Северную Америку?

— Нет. Ситуации бывают разные, и неоднократно случалось, что наши клиенты твердили: «Хочу уехать», а мы в агентстве видели, что они еще не готовы ни в игровом плане, ни в личностном. Понимаешь, чем дело закончится, приводишь аргументы, но не можешь убедить хоккеиста и его родителей.

Панарин, Зайцев, Зуб, Барабанов, Михеев — если бы все они приехали в 18, то через год-два, скорее всего, уже вернулись бы и никогда в НХЛ больше не отправились. С другой стороны, сейчас выходит на драфт белорус Артем Левшунов — атакующий праворукий защитник. Для него лучшим развитием был отъезд в Америку, и он выступает в NCAA, в университете Мичиган Стэйт. Все наши клиенты из числа российских вратарей в юниорском возрасте играют в России, потому что для них это в сто раз полезнее, чем в Северной Америке.

В этом году у нашего агентства в топ-10 драфта должно уйти три хоккеиста, и у них совершенно разные судьбы. О Левшунове я уже сказал, форвард Иван Демидов выступает в России, а канадский защитник Зэйн Перек выступает в канадской юниорской лиге, за клуб «Сагино Спирит», где еще недавно играл Минтюков. И Паша взял Зэйна под свое крыло, они провели сезон вместе и это на сто процентов поможет Переку.

— Не опасаетесь ввода ограничений в плане вывоза молодых хоккеистов из России за океан?

— Все может быть. Это компетенция государства и ФХР, и я туда лезть не буду. Но хочу заметить, что из наших клиентов единицы в возрасте от 16 до 20 лет играют в Северной Америке. Подавляющее большинство — в России.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Мельничука в НХЛ подкосил ковид

— Допускаете, что после «дела Ивана Федотова» НХЛ начнет увозить игроков из КХЛ при действующих контрактах — ведь меморандума на бумаге сейчас нет, а российская сторона нарушила джентльменское соглашение первой?

— Мы уже видим, что НХЛ этого не сделала. Более того, есть один хоккеист (речь про защитника ЦСКА Артема Дуду. — Прим. И.Р.), взятый во втором раунде (не мой), который сюда приехал на год раньше окончания контракта с одним из ведущих клубов КХЛ. Так задрафтовавшая его команда НХЛ ничего с ним не подписала, хотя могла! Потому что это суперконсервативная лига, которая уважает контракты.

— Почему не получилось за океаном у вратаря Алексея Мельничука? Его историю вам, в частности, предъявляли ваши российские коллеги.

— По-прежнему считаю его великолепным вратарем. В том сезоне, когда он в сентябре стал вратарем месяца в КХЛ, у нас был план оставить его в России еще на два года. Но потом произошли изменения в его команде (СКА. — Прим. И.Р.), ставка была сделана на других вратарей, при этом появилось много предложений из НХЛ.

Посреди сезона Леша склонялся к «Колорадо». Но при этом тренером вратарей «Сан-Хосе» был Евгений Набоков, кумир Мельничука. Я ему позвонил, попросил на Алексея посмотреть и высказать свое мнение. Через полчаса Набоков перезванивает: «Я хочу с ним работать!» Он поговорил с Лешей, и тот переиграл «Колорадо», «Чикаго» и все остальные варианты на «Акул».

Начал он в Северной Америке очень достойно. Во втором сезоне его в январе заслуженно вызвали в НХЛ. Он приезжает туда с ковидом — и через два месяца, перед дедлайном, оказывается в Лиге Восточного побережья в системе «Тампы». Тогда и начался период неудач. Уверен, что его подкосил именно ковид. Я в Мельничука верю — так же, как верит один из лучших тренеров вратарей в России Рашит Давыдов, благодаря которому он оказался в Ярославле. У Леши есть все, чтобы блистать в КХЛ и вернуться в НХЛ.

— Есть клубы НХЛ, где целые партии ваших клиентов из разных стран. Это случайно так получается или из-за более теплых отношений с генеральными менеджерами?

— Стечение обстоятельств! Да, так получилось, что 40 процентов зарплат в «Тампе» у пяти наших клиентов, шесть человек у нас в «Калгари», по пять — в «Лайтнинг», «Вегасе» и «Виннипеге», четыре — в «Ванкувере», а уж по три можно перечислять половину лиги. Просто у нас много игроков — и не только россиян, но и всех остальных.

«Не пытаюсь сделать Кучерова более медийным. Он говорит на льду». Откровения хоккейного агента Дэна Мильштейна

Российский защитник сменил один канадский клуб на другой. Что ждет Задорова в «Ванкувере»?

— Почему Задорова обменяли в «Ванкувер»?

— На тот момент было две команды, которые были у нас в приоритете («Ванкувер» — одна из них), где Никита сам хотел играть.

— Задоров же сам попросил обмена из «Калгари»?

— Да. Обычно агенты все делают за кулисами. Но если бы в данном случае мы не объявили все через прессу, то этого обмена не состоялось бы. «Калгари» не собирался его менять. Он клубу нравился, просто были некоторые нюансы, из-за которых нужно было форсировать ситуацию и проводить сделку максимально быстро. Мы не хотели ждать дедлайна, и это была одна из редких историй, когда мы пошли на такой громкий шаг.

— В России, говорят, вы из агентов сотрудничаете со Станиславом Романовым. Почему именно с ним?

— Я сотрудничаю со многими агентами. Мой бизнес — НХЛ. Что же касается Стаса, то он импонирует мне тем, что он как бывший хоккеист и отец, воспитавший игрока НХЛ, — за развитие ребят. Вижу, как он с ними работает. Он не отговаривает хоккеистов от Северной Америки: мол, ты уедешь, а я потеряю свои деньги. У него все четко: если ты готов ехать — надо ехать, если нет — не надо. Так же, как не было его и в случае с сыном. Он прошел этот путь не только как агент, но и как отец.

Во второй части интервью читайте:

    как в «Детройте» отговаривали Павла Дацюка от возвращения в Россию;

    почему «Ред Уингз» не стали драфтовать Евгения Кузнецова;

    как развивалась трагическая история умершего от рака Родиона Амирова;

    почему Мильштейн решил спродюсировать фильм «Русская пятерка».

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