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Футбол

Динамо обыграло Металлист 1925 года в результативном матче 18 тура УПЛ

Ванат оформил дубль в отчетном матче

В матче 18-го тура Украинской Премьер-Лиги киевское Динамо победило харьковский Металлист 1925.

Что касается стартового состава Динамо, то наибольшее удивление вызвало попадание молодого Михавки. Харьковский клуб зимой значительно усилился – пришел новый наставник Виктор Скрипник, обновивший состав команды. С первых минут вышли три новичка – Имереков, Юрченко и Гармаш. И сам последний результативно вернулся в УПЛ. Уже на 5 минуте встречи Денису удался хороший удар с 15 метров и Бущан не смог спасти Динамо – 1:0 в пользу харьковской команды.

<img title="Динамо переиграло Металлист 1925 в результативном матче 18 тура УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/02/d30eafd5d7973d51ceebf42768fead5b.jpg" alt="Динамо переиграло Металлист 8

На 12 минуте защитник киевлян Попов мог сравнять счет, после с угловой отметки нанес неточный удар с выгодной позиции. Через 26 минут наиболее опасный момент создал Ванат – нападающий не реализовал выход лицом к лицу с вратарем харьковского Металлиста 1925 года Мозиля. В конце первой половины матча киевляне сравняли счет: по передаче Ваната отличился Кабаев, попавший в дальнюю девятку ворот соперника.

На 50 минуте игры Караваев не реализовал отличную возможность для взятия ворот, не попал в створ ворот. А через 12 минут харьковская команда провалилась в защите и позволила Шапаренко отдать хорошую передачу на Волошина, который вывел на ударную позицию Ваната, который спокойно запер дальную стойку ворот. А на 69-й минуте игры Буяльский, Волошин и Ванат разыграли отличную комбинацию, которую результативным ударом завершил Буяльский — 3:1 в пользу киевской команды.

<img title="Динамо переиграло Металлист 1925 в результативном матче 18 тура УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/02/dd1f59fef8782b449528eda1736ea8d7.jpg" alt="Динамо переиграло Металл 1

Молодой защитник Динамо Михавко допустил ошибку и ею вполне воспользовался Юсов, ассистировавший Фримпонгу — нападающий вполне воспользовался своим моментом. А уже через семь минут Ванат восстановил преимущество киевлян в два гола — нападающий был первым на добивании после отскока мяча от стойки ворот (пробивал Шапаренко). Матч завершился со счетом 4:2 в пользу Динамо.

Потерпев поражение, Металлист 1925 года с 15 очками остался на 12 месте в турнирной таблице. Харьковская команда потерпела шестое поражение подряд. В последний раз в УПЛ Металлист 1925 побеждал 5 ноября 2023 года — это был переигран одесский Черноморец.

Динамо же одержало 5 победу подряд (3 ноября киевляне проиграли Шахтеру) и поднялось на 5 место в турнирной таблице (после сыгранных 15 матчей имеет 31 очко).

Чемпионат Украины — УПЛ 18 тур, 25 февраля

Металлист 1925 — Динамо 2 :4 (1:1)

Голы: 1:0 — 5 Гармаш, 1:1 — 43 Кабаев, 1:2 — 62 Ванат, 1:3 — 69 Буяльский, 2:3 — 72 Фримпонг , 2:4 — 76 Ванат

Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Курило, Червак (Фримпонг 70), Габелок (к), Юрченко, Гармаш (Юсов 46), Русин (Бычек 80 ), Борячук.

Динамо: Бущан, Овчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко (Шепелев 79), Бражко, Кабаев, Буяльский (к) (Царенко 79), Волошин (Бенито 87), Ванат ( Супряга 87).

Предупреждение: Фарина 17, Гармаш 30, Шапаренко 33, Червак 45+1, Фримпонг 83, Курило 87

Раньше Колос на выезде переиграл Верес, а СК Днепр- 1 сыграл вничью с Минаем в 18 туре УПЛ.

champion.com.ua

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