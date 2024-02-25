Кейн забил 31 гол в 31-м матче за Баварию

30-летний Гарри проводит свой дебютный сезон в Баварии

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн оформил дубль в матче 23 тура Бундеслиги против Лейпцига (2:1).

В этом сезоне он надел футболку мюнхенцев в 31 матче во всех турнирах. Гол в ворота РБ стал для Кейна 31-м, также на его счету 8 ассистов.

30-летний Гарри проводит свой дебютный сезон в Баварии.

Бавария — Лейпциг 2:1: обзор матча

Именно в чемпионате форвард принял участие в 23 матчах мюнхенской команды, проведя на поле 2041 минуту. За это время он забил 27 мячей и отдал 5 голевых передач.

В среднем, чтобы забить гол в Бундеслиге, Кейну нужно 76 минут.

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