Футбол
Кейн забил 31 гол в 31-м матче за Баварию
30-летний Гарри проводит свой дебютный сезон в Баварии
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн оформил дубль в матче 23 тура Бундеслиги против Лейпцига (2:1).
В этом сезоне он надел футболку мюнхенцев в 31 матче во всех турнирах. Гол в ворота РБ стал для Кейна 31-м, также на его счету 8 ассистов.
30-летний Гарри проводит свой дебютный сезон в Баварии.
Именно в чемпионате форвард принял участие в 23 матчах мюнхенской команды, проведя на поле 2041 минуту. За это время он забил 27 мячей и отдал 5 голевых передач.
В среднем, чтобы забить гол в Бундеслиге, Кейну нужно 76 минут.