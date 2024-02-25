Следить

Футбол

Лига 1. Ланс – Монако 2:3. Минамино вырывает важные 3 очка

Дубль японца сделал разницу на Боллар-Делелис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Лига 1. 23-й тур

    Ланс, Боллар-Делелис

    Ланс – Монако 2:3

    Голы: Ваи 31, Саид 77 – Балогун 19, Минамино 30, 90+2

    На 82-й минуте Балогун не реализовал пенальти (вратарь)

    Ланс: Самба – Агилар, Гради (Сотока, 46), Данзо, Медина, Чавес (Франковски, 24) – Менди, Диуф (Эль-Энауи, 71) – Томассон (Саид, 70), да Кошта (Сишуба, 88) – Ваи

    Монако: Маецки – Синго, Марипан, Салису, Уаттара (Диоп, 63) – Минамино, Закария, Фофана, Головин – Бен-Йеддер (Бен-Сегир, 71), Балогун

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Мбаппе подписал долгосрочный контракт с Реалом

    Футбол

    Пети: Уходит Мбаппе или остаётся? Хорошо ли он позавтракал, хорошо ли покакал? Мы устали от него во Франции

    Бокс

    Американский тренер рассказал, что тренирует «нового Усика»

    Футбол

    Панарин стал первой звездой дня в НХЛ

    Бокс

    Фьюри возобновил подготовку к бою с Усиком

    Баскетбол

    Ковляр: От Словении ждем быстрой и агрессивной игры

    Футбол

    Тен Хаг: Мы прогрессируем, но должны сохранять концентрацию на протяжении всего матча

    Хоккей

    Баскетбольный матч в NCAA завершился грандиозной дракой на площадке

    Хоккей

    Киев-Баскет обыграл БК Ровно и вышел в полуфинал Кубка Украины

    Баскетбол

    Гравець-аматор сплатив ліцензію «Бродському на шлюх та блекджек в Іспанії». ФБУ порушила проти нього справу

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол