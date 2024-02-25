Футбол
Лига 1. Ланс – Монако 2:3. Минамино вырывает важные 3 очка
Дубль японца сделал разницу на Боллар-Делелис
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 23-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Монако 2:3
Голы: Ваи 31, Саид 77 – Балогун 19, Минамино 30, 90+2
На 82-й минуте Балогун не реализовал пенальти (вратарь)
Ланс: Самба – Агилар, Гради (Сотока, 46), Данзо, Медина, Чавес (Франковски, 24) – Менди, Диуф (Эль-Энауи, 71) – Томассон (Саид, 70), да Кошта (Сишуба, 88) – Ваи
Монако: Маецки – Синго, Марипан, Салису, Уаттара (Диоп, 63) – Минамино, Закария, Фофана, Головин – Бен-Йеддер (Бен-Сегир, 71), Балогун