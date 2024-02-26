Анчелотти: Модрич не похож на 39-летнего игрока

Карло Анчелотти прокомментировал победный гол Луки Модрича в ворота Севилье

Полузащитник Реала Лука Модрич в игре против Севилии (1:0) показал свою важность для мадридцев.

Об этом сообщил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Мы отпраздновали гол с Лукой, потому что он этого заслужил и забил отличный гол, который принес нам три очка. Он забил и показал, что оставлять его на скамье запасных очень трудно, не только из-за сегодняшнего гола, но и из-за того, как он тренируется каждый день, он является примером для остальной команды.

Что он решит делать в будущем — в его собственных руках. Мы просто должны дождаться его решения.Я понимаю, что он может думать, когда не играет.Все думают, что это конец его карьеры, но он не показывает этого.Он не похож на 39-летнего игрока.

< Единственный объективный факт — это его возраст. Из-за своего уважения к нему я не могу давать ему совета. Он очень умный, серьезный и профессиональный. Он знает, что делать. Качество минут важнее количества.

Модрич, Кроос и Начо находятся в одной ситуации в конце сезона. Есть время разобраться в этом в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Анчелотти.