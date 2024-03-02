Вратарь «Каролины» Кочетков признан новичком месяца НХЛ за февраль

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков признан новичком месяца в НХЛ в феврале, сообщает пресс-служба лиги.

24-летний россиянин в восьми матчах одержал пять побед, показав лучший результат среди новичков-вратарей по проценту отраженных бросков (94), коэффициенту надежности (1,71) и «сухим» матчам (2). Он сумел в двух матчах НХЛ — с «Нью-Джерси» (1:0 ОТ) и «Флориды» (1:0) оставить ворота в неприкосновенности.

В декабре 2022 года Кочетков был назван «Новичком месяца».

На награду также претендовали нападающие Мэтью Найс («Торонто»), Коннор Бедард («Чикаго»), Тайсон Ферстер («Филадельфия»), его одноклубник голкипер Самюэль Эрссон и вратарь Нико Доус («Нью-Джерси»).

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