Результаты второго тура чемпионата Украины среди женщин

С 20 по 22 декабря в Харькове проходилвторой тур чемпионата Украины среди женщин. Впервые в сезоне 2019/2020 лет за победу боролись «Пантеры» и «Королевы Днепра».

Неоднозначным получился тур для харьковских болельщиков: «Пантеры» проиграли две игры с минимальным отрывом, а в финальном все же подарили результативную победу перед Новым годом.

В первом матче игрок из Днепра Дарья Цимиренко поразила ворота соперниц еще на четвертой минуте стартового периода, отыграться в течение игры «Пантеры» так и не смогли. Голкипер «Королев» Татьяна Огаркова оформила свой первый шатаут в новом сезоне.

Во втором поединке благодаря дублю Ландыш Нургалиевой«Королевы Днепра» снова вырвались вперед. Одержать победу харьковчанкам не удалось и во второй раз. Финальный счет на табло 2:3 в пользу «Королев».

В заключительном матче «Пантеры» взяли реванш и разгромили соперниц со счетом 5:1.

Поэтому после второго тура «Пантеры» продолжают возглавлять турнирную таблицу, а «Королевы Днепра» с 6 очками занимают следующую ступень.

«Пантеры» – «Королевы Днепра» – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Цимеренко (Телегина), 04:10.

ХК «Пантеры»: Козачук (Гербей), Образова, Ковтун, Тарасова, Спасенко, Козуб, Вансович, Макаренко. Евдокимова, Будко, Ценова, Иевлева, Скащук, Слащева, Рожок, Лесь.

ХК «Королевы Днепра»: Огаркова (Бедокурова), Евтехова, Ткаченко, Лубенец, Улькова, Денисенко. Бобровских, Андрух, Телегина, Ткачук, Вульфсон, Гадлия, Цимиренко, Нургалиева, Русак.

«Пантеры» – «Королевы Днепра» – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Нургалиева (Ткачук), 21:45. 0:2 – Нургалиева (Лубенец), 30:27. 1:2 – Ковтун (Мамонова), 32:23. 1:3 – Гадлия (Денисенко), 40:41. 2:3 – Образова(Спасенко), 56:01.

ХК «Пантеры»: Козачук (Гербей). Образова, Кобзарь, Ковтун, Тарасова, Спасенко, Козуб, Вансович, Макаренко. Евдокимова, Будко, Ценова, Мамонова, Скащук, Слащева, Лесь.

ХК «Королевы Днепра»: Огаркова (Бедокурова). Евтехова, Ткаченко, Лаломова, Лубенец, Улькова, Денисенко. Бобровских, Андрух, Телегина, Ткачук, Вульфсон, Гадлия, Цимиренко, Нургалиева, Русак.

«Пантеры» – «Королевы Днепра» – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – Ценова (Слащева), 13:39. 2:0 – Мамонова (Спасенко – более.), 24:43. 2:1 –Нургалиева, 24:58. 3:1 – Ковтун (Скащук, Спасенко), 45:02. 4:1 – Спасенко (Евдокимова, Рожок – более.), 54:20. 5:1 – Макаренко (Скащук – более.), 57:38.

ХК «Пантеры»: Козачук (Гербей), Образова, Ковтун, Тарасова, Спасенко, Козуб, Вансович, Макаренко. Евдокимова, Ценова, Мамонова, Скащук, Слащева, Рожок, Лесь.

ХК «Королевы Днепра»: Огаркова (Бедокурова), Евтехова, Ткаченко, Лаломова, Лубенец, Улькова, Денисенко. Бобровских, Андрух, Телегина, Ткачук, Вульфсон, Гадлия, Цимиренко, Нургалиева, Русак.

По маетриалам сайта Федерация хоккея Украины