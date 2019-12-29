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Хоккей

“Ванкувер” – “Лос-Анджелес” (3:2): 49 сэйвов Маркстрема

Николай ПисаревНет комментариев
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Якоб Маркстрем

“Кэнакс” (20-15-4) продлили победную серию до четырех матчей благодаря рекордным в карьере Якоба Маркстрема 49 сэйвам и голу Элиаса Петтерссона, забитому через 19 секунд после того, как “Лос-Анджелес” сделал счет 2:2 в третьем периоде.

Петтерссон закончил игру с 2 (1+1) очками. Также у “Ванкувера”, который вошел в зону плей-офф и опередил “Эдмонтон”, забивали Джейк Виртанен и Тайлер Мотт.

“Лос-Анджелес” (16-21-4) потерпел четвертое поражение за пять встреч (1-3-1). По голу у “Кингз” забили Анже Копитар и Тайлер Тоффоли. Джонатан Куик сделал 23 сэйва. Забив 327-й гол, Копитар сравнялся с Берни Николлсом на четвертом месте в истории “Кингз”.

Источник: nhl.ru
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