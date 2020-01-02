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Хоккей

На МЧМ-2020 молодежная сборная Казахстана всухую проиграла Германии (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В первом матче в серии игр за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира молодёжная сборная Казахстана всухую проиграла Германии. Следующая встреча между командами состоится 4 января.

Германия – Казахстан 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) (видео)
Шайбы: 1:0 – Райхель (Петерка, Вирт) – 21:21, 2:0 – Брюне (Валенти, Флейшер) – 31:48, 3:0 – Петерка (Штуцль, Райхель) – 41:09, 4:0 – Бокк (Зайдер, Штуцль) – 51:47 ГБ
Вратари:Хане – Нурек

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По материалам сайта shaiba.kz

Источник: uhl.ua
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