На МЧМ-2020 молодежная сборная Казахстана всухую проиграла Германии (видео)

В первом матче в серии игр за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата мира молодёжная сборная Казахстана всухую проиграла Германии. Следующая встреча между командами состоится 4 января.

Германия – Казахстан 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) (видео)

Шайбы: 1:0 – Райхель (Петерка, Вирт) – 21:21, 2:0 – Брюне (Валенти, Флейшер) – 31:48, 3:0 – Петерка (Штуцль, Райхель) – 41:09, 4:0 – Бокк (Зайдер, Штуцль) – 51:47 ГБ

Вратари:Хане – Нурек

По материалам сайта shaiba.kz