“Вашингтон” – “Каролина” (2:0): Овечкин обогнал Селянне

Форвард “Вашингтона” Александр Овечкин

Александр Овечкин забил оба гола “Вашингтона” в первом периоде, не допустил третьего подряд поражения команды и вышел на единоличное 11-е место среди лучших снайперов в истории. Позади него остался Теему Селянне (694).

У Овечкина теперь 686 шайб, и ему не хватает 14 голов, чтобы стать восьмым членом клуба авторов 700 голов. На этом пути он должен обойти Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).

“Невероятные имена, – сказал Овечкин. – Когда это произойдет, это будет исторический момент. Но я не буду на этом концентрироваться. Я думаю только о том, что могу делать. А там посмотрим, что будет”.

“Поздравляю с тем, что ты обогнал меня в списке лучших снайперов, – обратился сам Селянне к Овечкину. – Ты забросишь еще много шайб, так что продолжай в том же духе и получай от этого удовольствие”.

Победный гол стал для Александра 109-м в карьере. И по этому показателю он сравнялся на шестом месте с Бренданом Шэнаханом. Кстати, на преодоление дистанции от 600-го гола до 685-го Овечкину потребовалось только 142 игры – это повторение результата Уэйна Гретцки. Быстрее этого не делал никто.

“Он знал, что сегодняшняя игра была для нас важной, поэтому вы видели его играющим на ином уровне, – сказал тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден. – Для меня это и есть Алекс Овечкин”.

Также большой вклад в победу “Кэпиталз” (31-11-5) внес вратарь Илья Самсонов, сделавший 23 сэйва и оформивший первый в карьере шатаут. Его показатели в 15 матчах сезона: 13-2-1 при 2,11 в среднем пропущенных гола и 92,5% сэйвов.

“Он играет очень уверенно, – сказал Овечкин о Самсонове. – Он усердно работает на тренировках, как и Холтби. Считаю, что у нас сейчас лучшая пара вратарей в лиге”.

“Каролина” (27-17-2) не смогла продлить победную серию до четырех матчей. “Харрикейнз” шесть раз нарушили правила, в том числе четыре раза в первом периоде, когда Овечкин забил оба гола.