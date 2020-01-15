«Фрелунда» вышла в финал Лиги чемпионов, совершив очередной камбэк

Сегодня, 14 января, состоялись ответные матчи полуфиналаХоккейной лиги чемпионов, по итогам которых в финал вышли шведская «Фрелунда» и чешский «Маунтфилд».

Игра в Чехии прошла без интриги. Послевыездной победы 3:1дома чехи забросили сопернику три безответные шайбы. Шведы запомнились двумя нереализованными штрафными бросками в третьем периоде.

«Маунтфилд»– «Юргорден» 3:0 (0:0, 1:0, 2:0),первая игра – 3:1

Шайбы:1:0 – Лев (Чалупа) – 20:53, 2:0 – Недомлел – 42:07, 3:0 – Ергль – ПВ. – 51:34;

Вратари: Мазанец – Сведберг.

А вот в параллельной игре в Швеции интриги было много. После выездной победы 3:2 «Лулео» нужно было не проиграть дома «Фрелунде» больше чем в одну шайбу, чтобы рассчитывать на успех. Хозяева выиграли первый период 1:0, но после перерыва в матче начали забивать «индейцы».

«Фрелунда» совершилатретий подряд камбэк в плей-офф, проиграв первый матч, выиграла второй – 3:1 и обеспечила себе финал.

«Лулео» –«Фрелунда»1:3 (1:0, 0:1, 0:2),первая игра – 3:2

Шайбы: 1:0 – Турувайнен (Густафссон, Н. Лундквист) – 13:41, 1:1 – Ракшани (Й. Лундквист, Фагему – бол.) – 30:59, 1:2 – Й. Лундквист (Мустонен) – 43:19, 1:3 – Лэш (Карлссон, Гормли) – 10:35,

Вратари: Лассинантти – Матсон.

Финальный матч должен состоятся 4 февраля на арене «Скандинавиум» в Гетеборге – домашнем стадионе «Фрелунды», так как именно у командыРоджера Ренбергалучшая статистика по итогам группового этапа в сравнении с «Маунтфилдом».

По материалам сайта XSPORT