«Фрелунда» вышла в финал Лиги чемпионов, совершив очередной камбэк

А вот в параллельной игре в Швеции интриги было много. После выездной победы 3:2 «Лулео» нужно было не проиграть дома «Фрелунде» больше чем в одну шайбу, чтобы рассчитывать на успех. Хозяева выиграли первый период 1:0, но после перерыва в матче начали забивать «индейцы».
«Фрелунда» совершилатретий подряд камбэк в плей-офф, проиграв первый матч, выиграла второй – 3:1 и обеспечила себе финал.
Финальный матч должен состоятся 4 февраля на арене «Скандинавиум» в Гетеборге – домашнем стадионе «Фрелунды», так как именно у командыРоджера Ренбергалучшая статистика по итогам группового этапа в сравнении с «Маунтфилдом».