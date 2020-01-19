Виктор Захаров: «Хороший матч: полные трибуны, атмосфера, много голов – все как полагается для болельщиков»

Капитан «Донбасса»Виктор Захарово поединке с «Кременчуком» (5:4Б):



—Для тренеров не очень хороший матч, так как много ошибок, что с нашей стороны, что со стороны соперника. Хорошо, что выиграли.



— «Донбасс» вторую игру выигрывает у «Кременчука» в серии послематчевых буллитов. Тренируете их специально?

— Нет. Когда выигрываем, когда проигрываем. На Континентальном Кубке проиграли по буллитам, теперь два раза выиграли. Не могу сказать, что это лотерея, это больше мастерство, но нам больше повезло в этом компоненте игры.



— По потерянным очкам «Донбасс» отстает от «Кременчука» на 10 баллов, при оставшихся двух очных играх в регулярном чемпионате. На Ваш взгляд есть у дончан ещё шанс догнать кременчужан?

— Мы на этом сильно не зацикливаемся, готовимся к каждому матчу – от игры к игре идёт. Если получится зацепиться, то, конечно, будем цепляться.



— Если сравнить «Донбасс» в начале чемпионата и сейчас, то на Ваш взгляд команда набрала ход?

— Сейчас мы потихоньку набираем. По ходу сезона много энергии ушло на Континентальный Кубок, это чуть-чуть нас выбило из колеи. Но, ничего – сезон в самом разгаре.



— Следующий матч у Вас против непредсказуемого «Белого Барса», который в этом чемпионате обыгрывал «Донбасс», а в последнем туре проиграл «Ледяным Волкам». Что происходит, команды к плей-офф подравнялись?

— Дай Бог, чтобы все команды были равные. Даже матч Харькова с Херсоном (3:4) показал, что все удивились результату. Я за то, чтобы все игры в чемпионате были, как у нас с «Кременчуком». Чем больше будет таких поединков и команд – тем будет лучше.



По материалам сайта ХК «Кременчук»