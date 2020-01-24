Судейский комитет разъясняет: незасчитанная шайба «Донбасса» в ворота «Белого Барса» (видео)

В среду, 22 января, белоцерковский«Белый Барс» сенсационно крупно обыграл действующего чемпиона Украины«Донбасс» на его льду со счётом 7:3. Матч запомнился зрителям не только ярким хоккеем, но и споро-курьезным голомфорварда дончан Евгения Никифорова,который был заброшен после паса рукой.

Главный судья Украинской хоккейной лигиАлексей Глуховскийразобрал этот момент в центральном матче 30-го тура чемпионата УХЛ-Пари-Матч и рассказал, почему такой гол не может быть засчитан:

На 26-й минуте было произведено взятие ворот командой «Донбасс». Однако, после этого «Белый Барс» обратился к судье сзапросомпересмотреть видео камер над воротами на предмет помехи вратарю.

Видео просмотр этого момента показал, чтопомехи вратарю не было, но было другое нарушение –пас рукой. Следовательно, такой гол засчитывать нельзя, что и было сделано.



Игровой момент получился таким, что нападающий «Донбасса»Олег Шишлянниковдвигался спиной к вратарю «Белого Барса» Кучеру. Кучер выехал к нему и нападающий дончан, перецепившись через вратарский щиток, оказался в площади ворот.

Шишлянников не мешал Кучеру защищать ворота, так как упал из-за действий самого голкипера. Упав, Шишлянников сделал движение рукой в сторону шайбы и отдал пас точно в клюшкуЕвгения Никифороваи тот забил гол. Следовательно, такую шайбу засчитывать нельзя.

Напомним, что свои следующие матчи«Донбасс» и«Белый Барс» проведут 25 и 26 января соответственно. 25 января в13:00«Донбасс» отправится в гости к«Днепру», а 26 числа в 13:00«Белый Барс» сыграет против«Кременчука».

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Источник: champion.com.ua