Макдэвид отказался от операции ради сезона

Коннор Макдэвид получил травму

Коннор Макдэвид смог принять участие в “Матче звезд НХЛ 2020 Honda”, потому что девять месяцев назад решил отказаться от операции на колене.

“Я хорошо себя чувствую, – сказал в пятницу центрфорвард “Эдмонтон Ойлерз”. – Иначе меня не было бы на “Матче звезд”. … Я хорошо чувствую себя на льду и рад, что играю”.

Макдэвид, капитан сборной Тихоокеанского дивизиона на “Матче звезд”, заявил, что из-за операции ему бы пришлось пропустить весь сезон 2019-20 годов.

“Мне было тогда 22 года, а в таком возрасте совсем не хочется пропускать сезон, не хочется ложиться на операцию, – сказал он. – Я бы не сказал, что считал это рискованным предприятием, но было немало вопросов. Тут речь шла не о передней крестообразной связке, которую врачи сейчас могут восстановить с закрытыми глазами, а о задней. Лишь несколько хирургов делали такие операции. Она еще не очень хорошо освоена”.

Макдэвид повредил колено 6 апреля в последнем матче регулярного чемпионата против “Калгари Флэймз”, врезавшись в штангу. Он потянул несколько связок и сломал большую берцовую кость.

Лидер “Ойлерз” посоветовался с самыми близкими людьми: с семьей и личным тренером по физподготовке, бывшим игроком НХЛ Гэри Робертсом. Травмой занимался доктор Марк Линдси и группа физиотерапевтов. Под их наблюдением Макдэвид все внимание сосредоточил на лечении, чтобы восстановиться к началу сезона.

“Были дни, когда я чувствовал себя не очень хорошо, – сказал Макдэвид. – Переживал, что покажет МРТ, не придется ли все-таки ложиться на операцию. Но прогресс был, и в итоге нам удалось этого избежать”.

Сейчас Макдэвид является лучшим бомбардиром сезона, набрав 76 (27+49) очков, и на один балл опережает своего одноклубника Леона Драйзайтля. А “Эдмонтон” на данный момент делит второе место в Тихоокеанском дивизионе, на одно очко отстав от “Ванкувер Кэнакс”. С 2006 года “Ойлерз” только один раз смогли пробиться в плей-офф (в 2017 года).

“У нас кое-что получается, – говорит хоккеист. – И я рад, что играю и вношу свой вклад в игру команды”.

Об этой истории стало известно после появления рекламного ролика к документальному фильму “Коннор Макдэвид: все ради победы”, который вышел в эфир в пятницу на канале Sportsnet после “Мастер-шоу НХЛ”.

“Прежде всего я хотел восстановиться, – сказал он. – Не хотел привлекать внимание, хотел обойтись без прессы, без лишних вопросов. … У меня это получилось. Сконцентрировался на себе, мне не нужно было давать интервью, отвечать на разные вопросы. Пресса меня не беспокоила. Я этим путем пошел. Я понимаю, что журналистам это не понравится. Только не подумайте, что мы хотели что-то скрыть. У нас не было ответов на некоторые вопросы. Нам нужно было время, чтобы двигаться вперед”.