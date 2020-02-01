Сергей Микульчик: «Играли очень хорошо, но не выполнили тренерскую установку на заключительный период игры»

Автор дубля в ворота «Кременчука» Сергей Микульчик прокомментировал исход поединка против кременчужан (2:6).

— Что сказалось на этот результат матча?

— Допустили детские ошибки.

— Дальше, у вас встреча с МХК «Динамо», какие ожидания?



— Только победа. Должны брать три очка.



— Как сейчас происходит стыковка со звеньями, в связи с тем, что идет постоянная ротация в клубе?



— Пока еще не все известно, что да как?. Новые ребята только сегодня приехали. У нас завтра будет тренировка. Посмотрим. В любом случае я думаю, что новый игроки усилят команду. Ведь обновление состава.