Сергей Микульчик: «Играли очень хорошо, но не выполнили тренерскую установку на заключительный период игры»

Автор дубля в ворота «Кременчука» Сергей Микульчик прокомментировал исход поединка против кременчужан (2:6).
— Что сказалось на этот результат матча?
— Допустили детские ошибки.
— Дальше, у вас встреча с МХК «Динамо», какие ожидания?
— Только победа. Должны брать три очка.
— Как сейчас происходит стыковка со звеньями, в связи с тем, что идет постоянная ротация в клубе?
— Пока еще не все известно, что да как?. Новые ребята только сегодня приехали. У нас завтра будет тренировка. Посмотрим. В любом случае я думаю, что новый игроки усилят команду. Ведь обновление состава.