Матчи регулярного чемпионата 4 февраря 2020 года (онлайн)

Форвард “Бостона” Давид Пастрняк

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Расписание матчей 4 февраля (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Даллас Старз” (03:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Колорадо Эвеланш” (03:00)

“Бостон Брюинз” – “Ванкувер Кэнакс” (03:00)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Лос-Анджелес Кингз” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Флорида Пэнтерз” (03:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Вегас Голден Найтс” (03:00)

“Оттава Сенаторз” – “Анахайм Дакс” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Нэшвилл Предаторз” (04:00)

“Миннесота Уайлд” – “Чикаго Блэкхокс” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Каролина Харрикейнз” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Эдмонтон Ойлерз” (05:00)

“Калгари Флэймз” – “Сан-Хосе Шаркс” (05:00)

“Тампа-Бэй” – “Вегас” (03:00 мск): рывок “Лайтнинг”

Во вторник “Тампа” начнет трехматчевую домашнюю серию и впервые за 21 день сыграет на своем льду. С середины декабря “Лайтнинг” на родной арене одержали семь побед в восьми встречах (7-0-1), а всего по ходу сезона их показатели в домашних матчах составляют 15-7-2.

В субботу “Тампа” (32-15-5) обыграла “Сан-Хосе” (3:0) и одержала 15-ю победу в последних 18 матчах. По ходу четырехматчевого турне “Лайтнинг” набрали семь очков из восьми возможных и до пяти баллов сократили отставание от лидирующего в Атлантическом дивизионе “Бостона”.

На счету Стивена Стэмкоса и Никиты Кучерова семиматчевые результативные серии. Стэмкос был признан второй звездой прошедшей недели, по итогам которой он занял первое место в лиге по голам (пять) и разделил лидерство по очкам (5+3=8).

“Голден Найтс” (27-20-7) после паузы на “Звездный уикенд” одержали две победы за два дня, обыграв “Каролину” (4:3) и “Нэшвилл” (3:0). Во вторник “Вегас”, занимающий третье место в Тихоокеанском дивизионе, проведет седьмой гостевой матч подряд из восьми.

Примечательно, что в этом сезоне “Тампа” еще ни разу не проигрывала командам Тихоокеанского дивизиона (8-0-0). А всего их победная серия против этих команд составляет 11 матчей (с 12 февраля 2019 года).

“Коламбус” – “Флорида” (03:00): удачный период “Блю Джекетс”

“Коламбус” (28-16-9) в воскресенье обыграл “Монреаль” (4:3) и продлил серию без поражений в основное время до восьми матчей (7-0-1). В этих встречах разница шайб “Блю Джекетс” составила 25:11. Во вторник “Коламбус” попробует одержать пятую домашнюю победу подряд, а вратарь Элвис Мерзликин может продлить личную победную серию до семи матчей. В последних 24 поединках “Коламбус” одержал 17 побед (17-2-5) и сейчас с 65 очками делит с “Филадельфией” третье место в Столичном дивизионе.

Нападающий Нэйтан Гербе в воскресенье подписал двухлетний двухсторонний контракт с “Блю Джекетс”. 1 июля форвард мог стать неограниченно свободным агентом. В 16 матчах этого сезона он набрал 8 (3+5) очков после того, как 22 декабря был вызван из команды Американской хоккейной лиги “Кливленд”.

“Нэйтан Гербе является важным игроком нашей организации – это капитан “Кливленда” и полезный игрок для “Блю Джекетс”, – заявил генеральный менеджер “Коламбуса” Ярмо Кекалайнен. – Он играет с невероятными страстью и энергией. И мы чрезвычайно рады, что следующие два сезона он продолжит представлять нашу организацию”.

В понедельник “Пэнтерз” проигрывали “Торонто” 1:3, но в третьем периоде вырвали победу со счетом 5:3. Таким образом “Флорида” (29-17-5) одержала седьмую победу в последних восьми матчах, забив не менее четырех голов в каждом из победных поединков.

Вратарь Сергей Бобровский во встрече с “Лифс” сделал 31 сэйв, но во вторник, скорее всего, уступит место в воротах Сэму Монтембо и не сможет сыграть против бывшего клуба. “Флорида” с 63 очками поднялась на третье место Атлантического дивизиона. У “Торонто” те же самые 63 очка, но на два сыгранных матча больше.

“Коламбус” не проигрывает дома “Флориде” в основное время на протяжении 13 встреч (12-0-1). В нынешнем сезоне команды встречались дважды и одержали по одной домашней победе с одинаковым счетом 4:1.

“Баффало” – “Колорадо” (03:00): Макар близок к рекорду

“Баффало” (23-22-7) в субботу прервал шестиматчевую победную серию “Коламбуса” (2:1 ОТ) и одержал первую победу за четыре встречи. Успех команде принес Джек Айкел, который отличился в третьей игре подряд. Картер Хаттон же отразил 22 броска и одержал первую победу с 22 октября. До этого он сыграл 0-8-4. С 53 очками “Сэйбрз” занимают шестое место в Атлантическом дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 10 баллов.

“Колорадо” (28-16-6) в субботу уступил “Филадельфии” (3:6) и потерпел первое поражение за четыре матча. “Эвеланш” с 62 очками занимают третье место в Центральном дивизионе и на два балла отстают от идущего вторым “Далласа”, имея при этом две игры в запасе.

Защитнику “Колорадо” Кейлу Макару осталось набрать одно очко, чтобы установить рекорд клуба по результативности среди защитников-новичков. Сейчас на его счету 37 (11+26) баллов. Столько же в сезоне 1984-85 набрал Брюс Белл.

“Бостон” – “Ванкувер” (03:00): удачный отрезок “Брюинз”

“Бостон” (31-10-12) в субботу крупно обыграл “Миннесоту” (6:1), одержав третью победу подряд и четвертую в пяти матчах. Голом и двумя передачами у “Брюинз” в том поединке отметился Давид Пастрняк, для которого шайба стала 38-й в сезоне. Он на один гол опережает Александра Овечкина и Остона Мэттьюза в споре лучших снайперов чемпионата.

“Конечно, я вижу, что происходит, – сказал Пастрняк о снайперском рывке Овечкина. – Но не особо об этом думаю, ведь сезон длинный. Осталось играть еще 30 матчей. Ови разгоняется, я рад за него. Он является невероятным снайпером, играет в лиге долгие годы. Я с ним точно не соревнуюсь. У нас командный вид спорта, все ради этого. Я думаю только о том, чтобы мои голы помогали команде побеждать”.

“Ванкувер” (30-18-5) в воскресенье уступил “Каролине” (3:4 Б) и потерпел первое поражение за шесть матчей. “Кэнакс” с 65 очками лидируют в Тихоокеанском дивизионе и на три балла опережают идущий следом “Эдмонтон”. Во вторник “Ванкувер” проведет четвертую встречу в рамках пятиматчевого турне. Далее команда шесть игр подряд проведет дома.

Нападающий “Кэнакс” Джей-Ти Миллер был признан третьей звездой прошедшей недели, по итогам которой он разделил второе место в лиге по результативности, набрав 7 (3+4) очков в четырех матчах. Он занимает второе место в команде по результативности с 53 (20+33) очками в 53 матчах. Ему не хватает пяти баллов до личного рекорда, установленного в сезоне 2017-18 (58 (23+35) очков в 82 матчах).

В нынешнем сезоне “Бостон” является лучшей командой в НХЛ по игре на своем льду (17-2-9). “Ванкувер” же в гостях сыграл 13-13-2. В нынешнем сезоне команды встретятся впервые. В предыдущих трех очных встречах сильнее были “Кэнакс”.

“Аризона” – “Эдмонтон” (05:00): битва конкурентов за плей-офф

“Эдмонтон” (28-18-6) в субботу обыграл “Калгари” в яркой “Битве за Альберту” (8:3) и одержал седьмую победу в девяти матчах (7-1-1). В последних 11 встречах “Ойлерз” одержали восемь побед и поднялись на второе место в Тихоокеанском дивизионе. В поединке с “Флэймз” Леон Драйзайтль, признанный первой звездой прошлой недели, сделал четыре передачи и продлил результативную серию до 11 встреч. Немецкий форвард лидирует в споре бомбардиров с 83 (29+54) очками. Следом с 79 (29+50) баллами идет его партнер по команде Коннор Макдэвид.

Пятиматчевая мультиочковая серия Драйзайтля стала второй по длительности в его карьере после шести игр с 14 по 23 марта 2017 года. В последний раз игрок “Эдмонтона” так быстро достигал отметки в 80 баллов в сезоне 1989-90, когда Марку Мессье понадобилось на это 50 матчей.

“Аризона” (26-21-7) в субботу уступила “Чикаго” (2:3 Б) и потерпела пятое подряд поражение (0-3-2). В последних девяти встречах “Койотиз” сыграли 1-5-3 и опустились на пятое место в Тихоокеанском дивизионе. При этом на своем льду “Аризона” набрала очки в семи матчах подряд (4-0-3). В поединке с “Блэкхокс” команда играла без капитана Оливера Экмана-Ларссона, который из-за травмы нижней части тела пропустил первый матч в сезоне.

В нынешнем сезоне команды играли 18 января. Тогда “Эдмонтон” одержал домашнюю победу со счетом 7:3.

“Вашингтон” – “Лос-Анджелес” (03:00): реабилитация для Ови и ко

“Вашингтон” (35-13-5) в воскресенье в принципиальном поединке уступил “Питтсбургу” (3:4) и потерпел второе поражение в трех матчах. Илья Самсонов в той встрече сделал 29 сэйвов, но его победная серия прервалась на отметке 11 матчей. А Овечкин остался без очков после 11 голов в предыдущих пяти матчах. Ему остается забросить пять шайб до отметки в 700 голов за карьеру.

“Лос-Анджелес” (19-29-5) в субботу уступил “Анахайму” (1:3) и потерпел шестое поражение в семи встречах (1-5-1). С 43 очками “Кингз” занимают последнее место в Западной конференции. В трех матчах подряд в составе “Лос-Анджелеса” не было защитника Дрю Даути, не игравшего из-за неназванной травмы. Есть вероятность, что он сможет вернуться на лед во вторник.

В нынешнем сезоне команды встречались 4 декабря в Калифорнии. Тогда “Кэпиталз” при помощи Самсонова победили со счетом 3:1.

“Нью-Джерси” – “Монреаль” (03:00): “Канадиенс” без Прайса

“Монреаль” (24-23-7) в воскресенье уступил “Коламбусу” (3:4) и не смог продлить победную серию до трех матчей. В последних девяти встречах “Канадиенс” сыграли 6-3-0 и сейчас на восемь очков отстают от зоны плей-офф.

Во вторник “Монреаль” постарается одержать четвертую гостевую победу подряд. Но делать это придется без основного вратаря Кэри Прайса, который пропустит матч из-за болезни. Илья Ковальчук после подписания контракта с “Канадиенс” набрал 10 очков в 12 матчах.

“Нью-Джерси” (18-24-9) в субботу уступил “Далласу” (2:3 ОТ), но продлил очковую серию до трех матчей (1-0-2). В понедельник тренировку команды пропустили Нико Хишир и Сами Ватанен, участие которых во встрече во вторник находится под вопросом. “Девилз” были сильнее “Монреаля” в семи последних очных встречах, а с 20 января 2017 года сыграли против “Канадиенс” 7-1-2.

“Оттава” – “Анахайм” (03:30): битва аутсайдеров

“Анахайм” (21-26-5) во вторник в очередной раз попробует одержать вторую победу подряд. В последний раз подобное удалось “Дакс” еще в самом начале сезона – 16-18 октября. С 47 очками “Анахайм, одержавший при этом четыре победы в шести матчах, идет предпоследним в таблице Западной конференции.

“Оттава” (18-24-10) в понедельник уступила “Торонто” (1:2 ОТ) и потерпела третье поражение в четырех встречах. “Сенаторз” в последних пяти матчах сыграли 2-1-2 и отстают от зоны плей-офф на 17 очков. В нынешнем сезоне “Оттава” занимает 22-е место по средней результативности (2,73 шайбы за игру), “Анахайм” по этому показателю идет 29-м (2,5).

“Виннипег” – “Нэшвилл” (04:00): очный поединок за плей-офф

Команды являются прямыми конкурентами за место в плей-офф, куда они обе пока не попадают. В Центральном дивизионе “Виннипег” делит четвертое место с “Чикаго”, а “Нэшвилл” отстает от них на одно очко и относительно “Джетс” имеет две игры в запасе. От кубковой восьмерки клубы отделяют три и четыре балла соответственно.

“Для нас сейчас каждая игра как плей-офф, – говорит вратарь “Предаторз” Пекка Ринне. – Мы сражаемся за наши жизни и должны это понимать. Легко не будет, но эти матчи очень важны. Мы играем как команда, и все это должны четко осознавать”.

“Нэшвилл” (24-20-7) в субботу уступил “Вегасу” (0:3) и не смог продлить победную серию до трех матчей. Во вторник “Предаторз” начнут четырехматчевое турне по Канаде. “Виннипег” (26-23-4) в субботу обыграл “Сент-Луис” (5:2) и прервал серию из пяти поражений, которая была для “Джетс” самой длительной в сезоне. В последних девяти встречах “Джетс” сыграли 2-7-0, а против команд из своего дивизиона в этом сезоне их результаты составляют 8-6-3.

В нынешнем сезоне в очных матчах команды одержали по одной победе. На своем льду “Виннипег” сыграл 12-12-2, “Нэшвилл” на выезде – 13-9-3.

“Миннесота” – “Чикаго” (04:00): “Блэкхокс” не теряют надежды

“Чикаго” (25-21-6) в субботу обыграл “Аризону” (3:2 Б) и одержал шестую победу в последних семи матчах, до трех очков сократив отставание от зоны плей-офф. Патрик Кейн во вторник попробует продлить результативную серию до 13 матчей.

“Команда сейчас находится в отличном настроении, – сказал форвард “Блэкхокс” Брэндон Саад после победы над “Койотиз”. – Мы выигрываем, а всякий раз в такие моменты ты чувствуешь себя хорошо. Сражение за плей-офф будет очень серьезным, так что сейчас мы идем от матча к матчу и стараемся одержать так много побед, как сможем”.

“Миннесота” (23-22-6) в субботу крупно уступила “Нэшвиллу” (1:6) в своем первом матче после перерыва и потерпела второе поражение в трех встречах. В последних 11 поединках “Уайлд” сыграли 4-6-1 и отстали от зоны плей-офф на семь очков. В единственном очном матче в этом сезоне “Миннесота” 15 декабря уступила “Чикаго” со счетом 3:5.

“Сент-Луис” – “Каролина” (04:00): чемпионский спад

“Сент-Луис” (31-14-8) в субботу уступил “Виннипегу” (2:5) и потерпел пятое поражение в шести матчах (1-4-1). “Блюз” продолжают лидировать в Западной конференции, опережая ближайшего преследователя – “Ванкувер” – на пять очков. В последних 10 домашних встречах “Сент-Луис” сыграл 9-0-1, а всего по сезону – 17-4-4.

“У нас были некоторые неприятности и раньше. Это не проблема, мы справимся, – заявил вратарь “Блюз” Джордан Биннингтон. – У нас в команде есть хорошие лидеры и много талантов. Мы просто собираемся продолжать работать. Сейчас мы вернемся домой, перезагрузимся и продолжим трудиться”.

“Каролина” (30-19-3) в субботу обыграла “Ванкувер” (4:3 Б), одержала третью победу за четыре встречи и ненадолго вернулась в зону плей-офф, откуда в понедельник ее вытеснила “Флорида”. У обеих команд по 63 очка, но “Пэнтерз” провели на один матч меньше. В этом сезоне “Харрикейнз” в гостях сыграли 12-10-2.

Защитник “Сент-Луиса” Джастин Фолк во вторник впервые сыграет против “Каролины”, которая обменяла его в “Блюз” 24 сентября 2019 года на защитника Джоэла Эдмундсона, форварда Доминика Бокка и выбор в седьмом раунде драфта 2021 года. Защитник первые восемь сезонов в НХЛ провел в “Харрикейнз”.

“Я же не могу утверждать, что не знал о матче, – сказал Фолк после тренировки в понедельник. – Я был в курсе, что он состоится. Но это все. Старался не зацикливаться на мыслях о нем. Буду рад увидеть ребят, старых друзей, партнеров и будет забавно сыграть против них. Мне будет не так жаль ребят, когда я буду применять против них силовые приемы, как это было на тренировках в прошлом. Хотя не знаю. Для меня еще не все завершилось, поэтому не могу сказать, что будет со мной завтра. Надеюсь, что будет интересно, что мне понравится. Я хочу победить. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы перед или во время матча. … Никому спуску не дам”.

“Калгари” – “Сан-Хосе” (05:00): неудачные отрезки команд

“Калгари” (27-20-6) в субботу потерпел чувствительное поражение от “Эдмонтона” в “Битве за Альберту” (3:8) и проиграл в третий раз за четыре матча (1-2-1). С 60 очками “Флэймз” занимают четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

“Сан-Хосе” (22-27-4) в субботу уступил “Тампе” (0:3) и потерпел пятое поражение в шести матчах. В последних пяти встречах “Шаркс” удалось забить всего семь голов. От зоны плей-офф на Западе команду отделяют 11 очков. Ранее “Сан-Хосе” вызвал нападающего Максима Летунова из команды Американской хоккейной лиги “Сан-Хосе Барракуда”. В 39 матчах этого сезона в АХЛ 23-летний форвард набрал 30 (10+20) очков. Он впервые вызван в “Шаркс” и уже с трибуны смотрел матч с “Лайтнинг”. Ожидается, что во вторник Летунов дебютирует в НХЛ.

“Айлендерс” – “Даллас” (03:00): кризис “Нью-Йорка”

“Айлендерс” (29-15-6) в субботу уступили “Ванкуверу” (3:4 ОТ) и потерпели пятое поражение за семь матчей (2-3-2). В последних 12 встречах команда Барри Тротца сыграла 4-5-3 и опустилась на пятое место в Столичном дивизионе. Три раза подряд в воротах “Нью-Йорка” сыграл Томас Грайсс.

“Даллас” (30-18-4) в понедельник впервые за месяц забил более трех голов за матч, обыграл “Рейнджерс” (5:3) и одержал вторую победу подряд, поднявшись на второе место Центрального дивизиона. Два гола “Старз” забили в большинстве после того, как в пяти предыдущих встречах не реализовали ни одного из 14 шансов при численном преимуществе.