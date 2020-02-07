“Джетс” вызвали Чибисова из АХЛ

Андрей Чибисов
“Виннипег Джетс” в среду вызвал из команды Американской хоккейной лиги “Манитоба” нападающего Андрея Чибисова.
В этом сезоне 26-летний россиянин провёл 46 матчей в АХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка при 73 штрафных минутах.
Уроженец Прокопьевска проводит первый сезон в Северной Америке после пяти лет в КХЛ. 1 июня Чибисов подписал однолетний контракт новичка с “Джетс”.
“Виннипег” (26-23-5) проведет ближайший матч в четверг в гостях против “Сент-Луис Блюз”.
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