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Хоккей

“Джетс” вызвали Чибисова из АХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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Андрей Чибисов

“Виннипег Джетс” в среду вызвал из команды Американской хоккейной лиги “Манитоба” нападающего Андрея Чибисова.

В этом сезоне 26-летний россиянин провёл 46 матчей в АХЛ, в которых набрал 24 (7+17) очка при 73 штрафных минутах.

Уроженец Прокопьевска проводит первый сезон в Северной Америке после пяти лет в КХЛ. 1 июня Чибисов подписал однолетний контракт новичка с “Джетс”.

“Виннипег” (26-23-5) проведет ближайший матч в четверг в гостях против “Сент-Луис Блюз”.

Источник: nhl.ru
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