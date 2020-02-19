Рантанен пропустит несколько недель

Микко Рантанен

Нападающий “Колорадо Эвеланш” Микко Рантанен выбыл на несколько недель из-за травмы верхней части тела, которую он получил в понедельник во время матча против “Тампа-Бэй Лайтнинг”. Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу “Лайтнинг”.

В 42 встречах этого чемпионата Рантанен набрал 41 (19+22) очко. На восьмой минуте второго периода защитник “Лайтнинг” Эрик Чернак сбил его с ног, Рантанен упал и врезался в лицевой борт. Он покидал площадку, держась за левое плечо. Чернак был удален на две минуты.

Рантанен уже пропустил 16 матчей в нынешнем сезоне (с 25 октября по 29 ноября) из-за травмы голеностопа.

В составе “Эвеланш”, взявших только очко в трех последних матчах (0-2-1), сейчас также травмированы голкипер Филипп Грубауэр, центрфорвард Назим Кадри, крайние нападающие Мэтт Калверт и Колин Уилсон. У них всех травмы нижней части тела.

“Через это в той или иной степени проходят все команды, – говорит тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Число травмированных у нас растет – Грубауэр, Кадри, Калверт. И вот теперь Микко. Должны прибавить другие. Отличный шанс для них. Мы должны найти способ побеждать, как в начале сезона. Будет все тяжелее и тяжелее, но мы надеемся, что они вернутся в состав как можно раньше, а другие получат возможность заявить о себе. Они же хотели больше играть – вот их шанс. Посмотрим, что у них получится”.

Грубауэр травмировался в матче “Стадионной серии НХЛ 2020 Navy Federal Credit Union” против “Лос-Анджелес Кингз”, который состоялся в субботу на арене Falcon Stadium. По словам Беднара, голкипер все еще находится на обследовании.

В той же игре получил повреждение Калверт. Он выбыл на несколько недель. На счету этого нападающего 25 (12+13) очков, которые он записал на свой счет в 50 матчах сезона.

Кадри (51 матч, 36=19+17) в последний раз играл против “Миннесота Уайлд” 9 февраля и пропустил уже четыре встречи.

Уилсон травмировался 26 октября во время поединка против “Анахайм Дакс”. Ему сделали операцию, и он выбыл на неопределенный срок.

Кадри и Уилсон находятся в списке травмированных.