Невероятная шайба в стиле “лакросс” от Александра Шибаева (видео)

15 февралясостоялся матч 35-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого яркую битву устроили херсонский«Днепр» и столичные«Ледяные Волки» (8:2).

Однако матч запомнился болельщика не обилием шайб и драйвовыми потасовками на протяжении всего поединка, а еще и невероятной шайбой в стиле “лакросс” от нападающего “щук”Александра Шибаева.



Отметим, что Александр Шибаевстал лучшим игроком минувшей недели Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.Всего в двух матчах прошлой недели форвард набрал7 (1+6)очков при показателе полезности+6.Стоит отметить, чтоШибаевзанимаетвторую строчкув гонке бомбардиров «Днепра», набрав в23 матчах 46 (14+32) очкови отставая от первого места на7 баллов.



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