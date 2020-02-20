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Хоккей

Невероятная шайба в стиле “лакросс” от Александра Шибаева (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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15 февралясостоялся матч 35-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, в рамках которого яркую битву устроили херсонский«Днепр» и столичные«Ледяные Волки» (8:2).

Однако матч запомнился болельщика не обилием шайб и драйвовыми потасовками на протяжении всего поединка, а еще и невероятной шайбой в стиле “лакросс” от нападающего “щук”Александра Шибаева.


Отметим, что Александр Шибаевстал лучшим игроком минувшей недели Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.Всего в двух матчах прошлой недели форвард набрал7 (1+6)очков при показателе полезности+6.Стоит отметить, чтоШибаевзанимаетвторую строчкув гонке бомбардиров «Днепра», набрав в23 матчах 46 (14+32) очкови отставая от первого места на7 баллов.

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Источник: uhl.ua
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