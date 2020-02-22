Кирилл Бондаренко: «В прошлом году забил таких же четыре гола»

— Приятно было вернутся в Херсон, где я провел больше года. Мы с некоторыми херсонскими болельщиками до сих пор переписываемся в соцсетях. А так настраивался, как на обычный матч. Хорошо, что забил, но жаль, что «Кременчук» в овер-тайме проиграл.
— У Вас получилась красивая заброшенная шайба, но некоторые её называют случайной или курьезной. Согласитесь ли с этим?
— Я же не зря постоянно летом играю в большой теннис с Владимиром Ткачевым и Богданом Полищуком, где и поставил такой удар слёта. Поэтому, не случайно забросил.