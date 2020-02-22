Кирилл Бондаренко: «В прошлом году забил таких же четыре гола»

В матче с «Днепром» (1:2ОТ) форвард «Кременчука» Кирилл Бондаренко забил гол-красавец (смотрите видео внизу). Пресс-служба кременчужан пообщалась с нападающим:

— Ваше мнение о последней игре в Херсоне?







— Получился хороший матч, в котором играли два равных соперника, но где-то «Днепру» повезло больше. Наверное, нам надо было больше создавать голевых моментов и бросать по воротам.

— Вы впервые сыграли за кременчужан в Херсоне против своей бывшей команды, какие были эмоции?



— Приятно было вернутся в Херсон, где я провел больше года. Мы с некоторыми херсонскими болельщиками до сих пор переписываемся в соцсетях. А так настраивался, как на обычный матч. Хорошо, что забил, но жаль, что «Кременчук» в овер-тайме проиграл.



— У Вас получилась красивая заброшенная шайба, но некоторые её называют случайной или курьезной. Согласитесь ли с этим?



— Я же не зря постоянно летом играю в большой теннис с Владимиром Ткачевым и Богданом Полищуком, где и поставил такой удар слёта. Поэтому, не случайно забросил.



— Ваши ожидания от следующего матча с «Белым Барсом» (23 февраля в 14:00)?



— Будет тоже хорошая и тяжелая игра, ведь «Барсы» сейчас на ходу, прилично добавили к концу регулярного чемпионата. Будем играть только на победу, так как очки нам сейчас никак нельзя терять.

Билеты на игру «Кременчука» с «Белым Барсом» можно приобрести на сайте Esport в электронном виде или кассе СК «Айсберг» (ул. Киевская, 77) с 10:00 до 17:00.

Источник: сайт ХК «Кременчук»