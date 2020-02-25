Новое на сайте

еще
Вторник, 25 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейМХК «Динамо» примет участие в сдаче крови
Хоккей

МХК «Динамо» примет участие в сдаче крови

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Игроки МХК «Динамо» примут участие в сдаче крови совместно с волонтерской организацией«Одна Кров».

Мероприятие пройдет в Харьковском областном центре службы крови по адресу улица Клочковская, 366 в пятницу, 28 февраля. Начало в 10:00.

Харьковский клуб приглашает всех болельщиков команды также принять участие в этом мероприятии.

Отметим, что все доноры смогут бесплатно посетить матч харьковской команды в плей-офф. Для этого нужно будет оставить свои данные (имя, фамилия и номер телефона) сотруднику клуба после сдачи крови.

Читайте также:  "Миннесота" - "Рейнджерс" (3:4 ОТ): спасение "Нью-Йорка"

Ваши 450 миллилитров крови помогут спасти чью-то жизнь!


По материалам сайту МХК«Динамо»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Миннесота” – “Сент-Луис” (1:4): четвертая подряд победа “Блюз”

“Даллас” – “Чикаго” (2:1): Худобин стоял на голове

В Украине открыли Sports Talk Club

“Детройт” – “Калгари” (2:4): два гола Мэнджапани

Результаты поединков чемпионата Беларуси (видео)

Закрыть