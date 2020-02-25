МХК «Динамо» примет участие в сдаче крови

Игроки МХК «Динамо» примут участие в сдаче крови совместно с волонтерской организацией«Одна Кров».

Мероприятие пройдет в Харьковском областном центре службы крови по адресу улица Клочковская, 366 в пятницу, 28 февраля. Начало в 10:00.

Харьковский клуб приглашает всех болельщиков команды также принять участие в этом мероприятии.

Отметим, что все доноры смогут бесплатно посетить матч харьковской команды в плей-офф. Для этого нужно будет оставить свои данные (имя, фамилия и номер телефона) сотруднику клуба после сдачи крови.

Ваши 450 миллилитров крови помогут спасти чью-то жизнь!



По материалам сайту МХК«Динамо»