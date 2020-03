Аризона подписала контракты двумя проспектами

Райан МакГрегор

Аризона подписала контракты начального уровня с форвардами Райаном МакГергором (21 год, свободный агент, был задрафтован Торонто,но они не дали ему контракт) и Нэйтом Сучесе (23 года,свободный агент).

#Leafs 2017 sixth rounder Ryan McGregor has signed with the Arizona Coyotes. After letting his rights expire last summer, McGregor scored 68 points in 52 games with Sarnia this year.

The #Coyotes have signed NCAA forward Nate Sucese to a one-year ELC.Holds Penn State's all-time goals record and also played for Dubuque in the USHL. He's 5'9" and had 140 points in 147 college games.

— Matt Layman (@mattjlayman) March 20, 2020