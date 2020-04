Каролина подписала контракты новичков с братьями Коттонами

Дэвид Коттон

Каролина подписала контракты начального уровня с форвардами Бостон Колледж Дэвидом Коттоном и Джейсоном Коттоном.

Дэвид (22 года) задрафтован клубом в 2015году (6/169).

Его брат , Джейсон (25 лет) – свободный агент NCAA.

The #Canes have signed the brothers Cotton to entry-level deals.David, a 6th-round draft pick from 2015, was captain at BC in his senior season.Jason, his older brother, was a Hobey Baker Award Finalist.https://t.co/MyEkpDQmM7

— Michael Smith (@MSmithCanes) March 24, 2020