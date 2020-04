Тайлер Мэдден

Лос-Анджелес подписал контракт с американским центрфорвардом Тайлером Мэдденом (сын Джона Мэддена) на три года.

Игрок был выбран Ванкувером на драфте 2018 (3/68), а Кингз получили права на него за форварда Тэйлора Тоффоли.

