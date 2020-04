Торонто подписал три контракта с новичками

Александр Барабанов

Торонто подписал с чешским защитником Филипом Кралом и с латвийским защитником Кристианом Рубинсом контракт начального уровня. Крал выбран на драфте-18 (5/149) играл за Спокан в WHL. Рубинс ранее не задрафтован,он играл в АХЛ за Торонто Марлиз.

The Toronto Maple Leafs announced today that the hockey club has signed defenceman Filip Kral to a three-year entry level contract and defenceman Kristians Rubins to a two-year entry level contract.

