Уильям Рейли

Питтсбург подписал контракт начального уровня с 22-летним канадским защитником Уильямом Рейли (драфт 2017 (7/217)).

The @penguins have signed their 2017 seventh-round draft pick, defenseman William Reilly, to a two-year, entry-level contract. Reilly recently completed a four-year collegiate career at RPI where he recorded 68 points (22G-46A) in 139 games. pic.twitter.com/dS7rDT47Uc

— Penguins PR (@PenguinsPR) April 15, 2020