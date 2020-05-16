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Хоккей

Денисенко подписал контракт с “Флоридой”

Николай ПисаревНет комментариев
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Григорий Денисенко

Российский нападающий Григорий Денисенко во вторник заключил трехлетний контракт новичка с “Флорида Пантерз”.

“Григорий – интересный, динамичный и крайне талантливый молодой форвард, игравший большие роли на международном уровне и бывший капитаном российской команды на молодежном чемпионате мира, – сказал генеральный менеджер “Флориды” Дэйл Тэллон. – Мы уверены, что его ждет яркое будущее в “Пэнтерз” на протяжении многих лет”.

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В минувшем сезоне 19-летний Денисенко провел 38 матчей за ярославский “Локомотив” в КХЛ, набрав 12 (6+6) очков. В шести играх плей-офф уроженец Новосибирска забросил одну шайбу.

На МЧМ-2020 в роли капитана российской сборной Денисенко набрал 9 (3+6) очков в семи матчах, став лучшим бомбардиром завоевавшей серебро команды.

Всего в 63 матчах в КХЛ Денисенко набрал 18 (10+8) очков. Он был выбран “Флоридой” в первом раунде (под 15-м номером).

Источник: nhl.ru
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