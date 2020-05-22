Лафренье стал MVP лиги Квебека

Алексис Лафренье

Алексис Лафренье, являющийся фаворитом на первый номер драфта-2020, в четверг был назван победителем “Мишель Бриер Трофи” как самый ценный игрок Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Лафренье, игравший на позиции форварда в “Римуски”, завоевал награду второй год подряд.

В 52 матчах сезона Лафренье набрал 112 (35+77) очков. Он стал третьим игроком, выигравшим приз повторно, после бывшего нападающего “Римуски” Сидни Кросби (2003-04, 2004-05) и вратаря “Шовинигана” Матье Шуинара (1998-99, 1999-2000).

“Алексис является впечатляющим игроком в каждом игровом аспекте, – сказал сотрудник Центрального скаутского бюро Джей-Эф Дамфусс. – По сравнению с остальными его выделяют бойцовские качества. Он желает играть в контактный хоккей, сражается в каждом матче и тебе хочется, чтобы он был на льду в каждый момент встречи. Он делает большие вещи и прекрасно выглядит под давлением”.

Победителем Лафренье объявил капитан “Питтсбург Пингвинз” Сидни Кросби.

Лафренье встречался с Кросби 27 сентября, когда “Римуски” выводил номер Кросби из обращения.

“Он нам просто сказал наслаждаться моментом, – говорил Лафренье в апреле. – Он сказал, что его юниорская карьера в “Римуски” была невероятной, и что им надо наслаждаться, потому что в его жизни это было лучшее время. Он очень скромный и хороший человек. Конечно, было приятно принять участие в церемонии выведения его номера из обращения”.

Также Лафренье выиграл “Майк Босси Трофи” как лучший профессиональный “проспект” лиги Квебека и “Пол Дюмон Трофи” как человек года QMJHL.