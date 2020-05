Кэмерон Хиллис

Монреаль подписал контракт начального уровня на три года с 19-летним канадским форвардом Кэмероном Хиллисом (драфт 2018(3/66)).

The Canadiens have agreed to terms on a three-year, entry-level contract (2020-21 to 2022-23) with forward Cameron Hillis.#GoHabsGohttps://t.co/d7eNd3BPsP

