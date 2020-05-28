Боттерилл останется генменеджером “Баффало”

Джейсое Боттерилл и Тьерри Пегула

Джейсон Боттерилл останется на посту генерального менеджера “Баффало Сэйбрз”, который он занимает в течение трех последних сезонов. Об этом во вторник в интервью информационному агентству Associated Press заявила президент и совладелец клуба Ким Пегула.

“Он наш генменеджер. Мы планируем и дальше работать с ним”, – сказала Пегула.

“Сэйбрз” (30-31-8) завершили регулярный чемпионат на 13-м месте в Восточной конференции. Боттерилл стал генеральным менеджером клуба 11 мая 2017 года. За это время “Баффало” одержал 88 побед, потерпел 115 поражений в основное время и 30 в дополнительное. По плану возобновления сезона в НХЛ команда не попадает в квалификационный раунд, а значит она пропустит розыгрыш Кубка Стэнли в девятый раз подряд. Эта серия является самой длительной из всех продолжающих на данный момент.

Шансы “Сэйбрз” выиграть лотерею драфта 2020 года и получить право первого выбора оцениваются в 6,5% (седьмое место). Первый этап лотереи, в котором примут участие семь клубов, лишившиеся возможности участвовать в плей-офф, состоится 26 июня.

“Я понимаю, что это решение, возможно, будет не очень популярным среди наших болельщиков, но мы поступаем так, как считаем нужным, – сказала Пегула. – У нас больше информации, чем у рядового болельщика, и мы видим определенные позитивные тенденции, проводя внутренний анализ результатов выступления команды. Поверьте, нынешняя ситуация больше всего расстраивает (совладельца “Сэйбрз”) Терри (Пегула) и меня. А тренер (Ральф Крюгер) и Джейсон понимают, что должны добиться результата не только ради нас, но и ради болельщиков. Они это знают”.

“Монреаль Канадиенс” (31-31-9) получил место в плей-офф Восточной конференции, опередив “Баффало”. “Канадиенс” набрали 50% от максимально возможного количества очков, а “Сэйбрз” – 49,3%, что является лучшим показателем клуба с чемпионата 2015-16 годов.

“Нам надо было выиграть еще один матч, может быть, пару. У нас это не получилось, – сказала Пегула. – Другие команды в этом не виноваты. Это наша вина. Мне не нравится, как мы завершили сезон, но для лиги так будет лучше”.

“Сэйбрз” стартовали в чемпионате 2019-20, одержав восемь побед в первых десяти играх (8-1-1). 12 декабря команда обыграла “Нэшвилл Предаторз” со счетом 4:3 и с результатом 16-11-6 занимала второе место в Атлантическом дивизионе.

Центрфорвард Джек Айкел стал самым результативным игроком “Баффало” с 78 очками и занял восьмое место среди лучших снайперов НХЛ, забросив 36 шайб. Он набрал 31 (16+15) очко в 17 играх подряд (с 16 ноября по 17 декабря), установив рекорд нынешнего чемпионата по протяженности результативной серии. Нападающий Виктор Олофссон, проводящий дебютный сезон, забросил 20 шайб, хотя пропустил 15 матчей из-за травмы голеностопа. Голкипер Линус Уллмарк впервые в карьере одержал 17 побед.

Но этого оказалось мало. После 12 декабря “Баффало” потерпел семь поражений в восьми встречах (1-6-1) и шесть в последних семи играх (1-6-0) перед паузой в сезоне, которую НХЛ объявила 12 марта из-за пандемии коронавируса.

“Мы надеялись, что 50-й сезон клуба в НХЛ завершится другим образом, – говорится в заявлении “Сэйбрз”. – Мы обещаем нашим болельщикам, что станем сильнее как команда и город. Выражаем вам глубочайшую признательность за вашу преданность и с нетерпением ждем, когда у нас появится возможность снова выйти на лед”.