В клубах довольны планом возобновления сезона

Сезон 2019-20. Формат 24 клубов

Завоевать Кубок Стэнли в нынешнем сезоне в рамках Плана возобновления сезона в НХЛ будет тяжелее, чем в обычных условиях, сказал в среду защитник “Калгари Флэймз” Марк Джордано. И его это полностью устраивает.

Во вторник НХЛ, приостановившая 12 марта сезон из-за пандемии коронавируса, рассказала о планах возобновления сезона. Сначала 16 команд проведут восемь серий квалификационного раунда, а клубы, занявшие первые четыре места в обеих конференция, сыграют в групповом турне для определения посева.

Квалификационный раунд и групповой турнир состоятся в двух городах: один для 12 команд Восточной конференции, второй – для 12 команд Западной. Города и сроки будут названы позже.

Победители квалификационного раунда выходят в первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли, где встретятся с четырьмя клубами из группового турнира.

На следующий день после публикации такого формата хоккеисты и руководители команд согласились с тем, что победа в плей-офф будет заслуженной.

“Команда, которая выиграет пять раундов, в том числе четыре серии до четырех побед, с учетом всего, через что нам уже пришлось пройти, с чем справиться, чтобы добиться этого, станет действительно достойным обладателем Кубка Стэнли, с моей точки зрения, – говорит центрфорвард “Торонто Мэйпл Лифс” и член комитета по возобновлению сезона Джон Таварес. – Победа в таких условиях ни чем не будет уступать любой другой, которой добивались клубы до сих пор”.

Форвард “Коламбус Блю Джекетс” Ник Фолиньо не согласен с теми, кто утверждает, что победитель плей-офф в этом году должен войти в историю со сноской.

“Мне сложно с этим примириться, – сказал Фолиньо. – В моем понимании обладатель Кубка Стэнли всегда будет таковым. Этого не отнять. Для того, чтобы победить, все равно надо будет выиграть четыре серии. Потом будет о чем рассказывать. Так что с этим я никак не могу согласиться”.

Генеральный менеджер “Нью-Йорк Айлендерс” Лу Ламорелло считает, что НХЛ смогла сохранить целостность сезона, хотя ей не удалось провести регулярный чемпионат из 82 игр в полном объеме.

“С моей точки зрения, победитель в решающей игре финала Кубка Стэнли без всяких сомнений заслужит право получить этот приз, – сказал Ламорелло. – Его ценность сохранится. Команды уже сыграли по 68 и 70 матчей, а теперь проведут еще квалификационный раунд”.

Таварес рассказал, что в своей работе комитет по возобновлению сезона прежде всего заботился о целостности розыгрыша. В комитет входили представители НХЛ, профсоюза хоккеистов и пять игроков: защитник “Оттава Сенаторз” Рон Хэйнси, центрфорвард “Эдмонтон Ойлерз” Коннор Макдэвид, центральный нападающий “Виннипег Джетс” Марк Шайфли, форвард “Филадельфии Флайерз” Джеймс ван Римсдайк и Таварес.

“Мы много времени этому уделили, – сказал Таварес. – Каждый из нас хотел, чтобы его имя оказалось на Кубке заслуженно, как это сделали те, кто завоевывал его до нас. В нынешних условиях невозможно найти идеальный вариант. Мы выбрали этот формат, и он лучший. Можно спорить, является он идеальным или нет. Но мы проведем нормальный розыгрыш плей-офф с 16 участниками”.

Нэйтан Маккиннон из клуба “Колорадо Эвеланш”, который вошел в число четырех команд на Западе, уже получивших путевку в первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли, считает, что групповой турнир поможет восстановить форму.

“Очень хорошо, что у нас будет шанс провести несколько значимых матчей против лучших команд Запада для определения посева, – сказал центрфорвард в интервью телеканалу TSN. – … Очень неплохой формат. Идеала не существует, пришлось подойти к этому вопросу творчески. По-моему, решение очень хорошее”.

Генеральный менеджер “Питтсбург Пингвинз” Джим Рутерфорд, чья команда завоевала Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, говорит, что шанс на победу есть у всех.

“Будут участвовать 24 команды, и каждая из них может выиграть серию, – сказал Рутерфорд. – Играть в плей-офф всегда тяжело. Это все знают. И мы знаем это не хуже других с учетом успеха, которого добились”.

Генеральный менеджер “Виннипег Джетс” Кевин Чевелдейофф с нетерпением ждет возобновления сезона.

“Будет очень красиво, очень красиво, – сказал он. – Сейчас все мы очень хотим играть в таком формате”.

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