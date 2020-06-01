НХЛ выступила с заявлением касательно протестов, из-за которых была осквернена статуя Марио Лемье и разграблен фан-шоп «Чикаго»

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу протестов в связи с гибелью афроамериканца из-за действий полиции. Отметим, что во время беспорядков была осквернена статуя Марио Лемье и разграблен фан-шоп «Чикаго».

— Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества, и против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие.



Мы разделяем эти настроения, выраженные нашими игроками и клубами в их призывах к справедливости, мы поощряем использование своих платформ и привилегий для системных изменений. Наш собственный спорт мы будем продолжать делать лучше и усердно работать в направлении культуры, – говорится в заявлении лиги в твиттере.

Statement from the National Hockey League: pic.twitter.com/F0AagVAg4e — NHL (@NHL) June 1, 2020

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.