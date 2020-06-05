Итоги сезона: “Нью-Джерси Девилз”

Гусев празднует гол

Во вторник 26 мая НХЛ объявила о плане возобновления сезона 2019-20, начиная с квалификационного раунда в плей-офф Кубка Стэнли. Дата его начала будет определена позднее. Регулярный чемпионат, 12 марта вставший на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса, не будет завершен. Таким образом, для семи команд на основе процента набранных очков сезон закончен. Сегодня говорим про “Нью-Джерси Девилз”, которые в седьмой раз за восемь лет остались без плей-офф, но имеют большой потенциал и много талантов.

Статистические итоги команды

В завершенном регулярном чемпионате “Нью-Джерси” в 69 матчах одержал всего 28 побед (28-29-12). Меньше в активе оказалось только у “Оттавы” (25) и “Детройта” (17). С 49,3% набранных очков “Девилз” заняли последнее место в Столичном дивизионе, в котором семь других команд в будущем продолжат борьбу за Кубок Стэнли. “Нью-Джерси” же остался без плей-офф в седьмой раз за последние восемь сезонов.

По среднему количеству заброшенных шайб за игру “Девилз” поделили 24-е место в НХЛ с “Оттавой” (по 2,68). В защите дела у “Нью-Джерси” были еще хуже. В среднем команда пропускала 3,25 гола за игру. По этому показателю “Девилз” поделили 28-е место с “Флоридой”. Больше них в прошедшей регулярке пропускали только “Сенаторз” (3,35) и “Ред Уингз” (3,73).

При этом в неравных составах “Нью-Джерси” смотрелся достойно. Команда заняла седьмое место в лиге по нейтрализации меньшинства (82,3%) и показала 21-й результат по реализации большинства (17,9%).

Взлеты и падения по ходу сезона

На результаты сезона “Девилз” сильно повлиял их неудачный старт в регулярном чемпионате. Команда начала сезон с шести поражений подряд (0-4-2). В этих матчах “Нью-Джерси” уступил соперникам с общим счетом 13:27 и ни разу не смог реализовать лишнего в 18 попытках. В итоге в октябре “Девилз” сыграли 2-5-3, а в ноябре – 7-7-1. В начале декабря команда занимала предпоследнее 15-е место в Восточной конференции.

После крупного поражения от “Баффало” (1:7) клуб 3 декабря уволил тренера Джона Хайнса, заменив его на помощника Алена Насреддина. А 12 января “Нью-Джерси” расстался и с генеральным менеджером Рэем Шеро, назначив на этот пост Тома Фитцджеральда. До Насреддина “Девилз” одержали девять побед и потерпели 17 поражений (9-13-4) в 28 встречах. После его назначения спад продолжился. Команда не смогла победить в пяти матчах кряду, продлив неудачную серию до семи встреч.

Но затем в игре “Нью-Джерси” наметился определенный прогресс. В итоге с новым тренером “Девилз” удалось взять очки в 27 оставшихся матчах регулярного чемпионата из 43 (19-16-8, 11-е место на Востоке). Кроме того, “Нью-Джерси” после назначения Насреддина стал лучшей командой лиги по игре в меньшинстве (86% нейтрализации) за период с 3 декабря. Кроме того, по итогам этого же отрезка клуб поделил 16-е место с “Вегасом” по реализации большинства (21,2%).

“Девилз” хорошо провели отрезок перед паузой. Начиная с 20 февраля, команда потерпела всего два поражения в основное время и одержала шесть побед в 10 матчах (6-2-2). За это время “Нью-Джерси” обыграл лидера Столичного дивизиона “Вашингтон” (3:2, 22 февраля). 6 марта “Девилз” оказались сильнее действующего обладателя Кубка Стэнли “Сент-Луиса” (4:2), а на следующий день добились успеха в поединке с резко прибавившими “Рейнджерс” (6:4). Но плохой старт сезона не позволил “Нью-Джерси” бороться за более высокие места.

Статистические итоги игроков

Лучшим в составе “Девилз” по итогам завершенного регулярного чемпионата стал нападающий Кайл Палмиери. 29-летний форвард в четвертый раз за пять сезонов добрался до отметки в 25 заброшенных шайб и стал лучшим снайпером команды. Кроме того, Палмиери стал лидером “Нью-Джерси” не только по голам (25), но и по очкам (45), голам в большинстве (11) и очкам в большинстве (18).

Лучшим ассистентом “Девилз” с 31 передачей стал Никита Гусев, который проводил свой первый сезон в НХЛ. Также он стал лидером команды по броскам в створ (158 в 66 матчах), если не считать обменянного в “Тампу” Блейка Коулмана (182 броска в 57 встречах). Кроме того, Гусев занял второе командное место после Палмиери по результативности (13+31=44 очка) и очкам в большинстве (5+10=15).

Прорыв в игре россиянина случился именно после тренерской перестановки. После назначения Насреддина Гусев стал лидером в “Девилз” с 32 (8+24) очками и 14 (5+9) баллами в большинстве в 43 матчах. В последних 10 поединках перед паузой на счету форварда оказалось 11 (3+8) очков. Также Гусев смог усилить игру Павла Захи и Еспера Братта. Их троих свели в одно звено 20 февраля, и с тех пор Заха в 10 встречах заработал 7 (2+5) очков, а Братт – 8 (5+3).

Таким образом, по итогам сезона 23-летний Заха установил личный бомбардирский рекорд, набрав 32 (8+24) очка, а 21-летний Братт впервые в карьере забросил 16 шайб. Среди молодежи “Нью-Джерси” также неплохо смотрелся 21-летний первый номер драфта-2017 Нико Хишир, который записал на свой счет 36 (14+22) очков в 58 матчах и впервые за три сезона в НХЛ выиграл больше половины вбрасываний за сезон (51,7%). А вот у первого номера драфта-2019 Джека Хьюза дебютный сезон не задался. В 61 матче в его активе оказалось 21 (7+14) очко при худшем в команде показателе полезности (минус-26).

В прошедшем регулярном чемпионате в воротах “Нью-Джерси” в основном играл 23-летний Маккензи Блэквуд. И играл здорово. По итогам сезона он занял первое место среди всех вратарей-новичков лиги по количеству матчей в старте (43), побед (22), сэйвов (1328) и бросков по воротам (1452). В 47 играх чемпионата (22-14-8) он отметился тремя шатаутами, отразив 91,5% бросков (ОБ) и пропуская в среднем 2,77 гола за игру (КН). При этом в первых 22 встречах сезона голкипер потерпел 13 поражений (8-9-4), пропуская в среднем три шайбы за матч.

Новый неудачный сезон получился у 34-летнего Кори Шнайдера, который значительную часть чемпионата отыграл в АХЛ. В своих первых девяти встречах сезона за “Девилз” он не одержал ни одной победы (0-6-1), пропуская в среднем 4,65 гола за игру и парируя лишь 85,2% бросков. Но перед паузой Шнайдер проявил себя отлично, сыграв в четырех матчах в старте 3-0-1 и оформив один шатаут.

Поводы для оптимизма

Несмотря на приход в межсезонье защитника Пи-Кея Суббана, а также форвардов Гусева, Хьюза и Уэйна Симмондса, регулярный чемпионат у “Нью-Джерси” совсем не задался, и клуб начал перестройку. В “Девилз” сменился главный тренер и генеральный менеджер, а задолго до дедлайна (16 декабря) клуб обменял свою главную звезду нападающего Тэйлора Холла в “Аризону “. Затем “Нью-Джерси” совершил еще пять обменов. Команду также покинули защитники Энди Грин и Сами Ватанен, нападающие Коулман и Симмондс, а также голкипер Луи Доминг.

За них “Девилз” получили защитника Фредерика Клэссона (155 игр в НХЛ), вратаря Зэйна Макинтайра (восемь игр в НХЛ), пятерых игроков (четыре нападающих и защитник), выступающих в младших лигах (среди которых форварды Нолан Фут и Янне Куокканен), два условных выбора в первом раунде драфта 2020 года, выбор во втором раунде драфта 2021 года, условный выбор в четвертом раунде драфта этого года и условные выборы в третьем и пятом раундах драфта следующего года.

При определенных раскладах “Нью-Джерси” на драфте-2020 сможет выбрать сразу трех игроков в первом раунде. Во-первых, у них есть свой собственный ранний выбор и 7,5% шансов на победу в лотерее за первый “пик”. А если вспомнить, как везло “Девилз” в лотереях за последние годы, то их шансы смотрятся даже весомее. Всего на драфте-2020 клуб потенциально сможет выбрать восьмерых игроков.

Это произойдет, если “Нью-Джерси” получит выборы в первом раунде драфта от “Аризоны” и “Ванкувера”. Вместо “Койотиз” на драфте-2020 “Девилз” будут выбирать в том случае, если “пик” “Аризоны” придется не на первые три строчки. То есть шансы на это огромные. А “Кэнакс” отдадут свой выбор в первом раунде, если преодолеют квалификационный раунд плей-офф и пробьются в число 16 лучших. В противном случае “Девилз” будут выбирать вместо “Ванкувера” в первом раунде драфта-2021 (с “Койотиз” ситуация та же).

С учетом самой свободной платежной ведомости в лиге “Нью-Джерси” имеет шанс собрать невероятный по таланту коллектив. Потенциал “Девилз” огромен. Кроме Хишира, Хьюза, Братта и Захи, которым еще не исполнилось 24 лет, в системе клуба есть Фут, Куокканен, Майкл Маклауд, Еспер Буквист, Тай Смит и другие “проспекты”, которые уже рвутся в бой. Пока неясно, останется ли Насреддин главным тренером “Нью-Джерси” на будущий сезон, но совершенно ясно, что наставнику “Девилз” предстоит много работы. А самой команде нужно еще многому научиться и набраться опыта.

“Очень часто я наблюдал, как мы сами себе вредили, совершая ошибки психологического плана. Надо помнить, особенно с учетом совершенных обменов, что мы являемся самой молодой командой лиги (средний возраст 25,8 лет), – сказал 22 апреля Насреддин. – Молодой команде не хватает опыта, у нее нет за плечами 10 лет игры в лиге. Понятно, что она должна работать, а на это нужно время”.