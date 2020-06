Лос-Анджелес подписал контракт новичка с защитником

Джордан Спенс

Лос-Анджелес подписал контракт начального уровня с 19-летним защитником Джорданом Спенсем (драфт 2019 (4/95)).

Спенс играет за Монктон (лига QMJHL).Он родился в Сиднее, Австралия, а затем его семья переехала в Осаку, Япония , а когда Спенсу было 13 лет, семья переехала в Корнуолл.

.@LAKings sign Jordan Spence to 3 year entry-level contract. #QMJHL Defenceman of the Year was drafted in 4th Rd – 95th overall last June. @HockeyPEI pic.twitter.com/7l2ruk0UgJ

— John Moore (@rinkrant) June 3, 2020