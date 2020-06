Полак подписал контракт в Чехии

Роман Полак

Защитник Далласа Роман Полак подписал контракт на следующий сезон с ХК Витковице из чешской Экстралиги.

Соглашение действует только с тех пор, пока его контракт в НХЛ завершится.

Roman Polák Agrees to Contract with HC Vítkovice Ridera of the Czech ExtraligaThe contract will not kick in until the 2020-21 season, but it is possible that Polák will not return to finish the current NHL season. https://t.co/U8hZG5CM3p pic.twitter.com/tA5WQ9tk7k

