Дайсон Мэйо

Аризона подписала новый контракт с защитником клуба Дайсоном Мэйо (1 год, двусторонний, зарплата 700 тысяч на уровне НХЛ).

Signed to a one-year, two-way contract by @ArizonaCoyotes: Dysin Mayo.😁Tucson Notes✔️Played in 191 of 194 games for Roadrunners last 3 seasons.✔️Led team and fifth in AHL with a Plus-24 in 19-20. pic.twitter.com/yOgMdiMXs8

— Tucson Roadrunners (@RoadrunnersAHL) June 30, 2020