Нельсон: у нас нет преимущества над “Пэнтерз”

Брок Нельсон

“Нью-Йорк Айлендерс” в этом сезоне выиграл все три матча у “Флорида Пантерз” (3-0-0) перед тем, как 12 марта чемпионат был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса. Но нападающий Брок Нельсон считает, что это не будет иметь значения в квалификационной серии Кубка Стэнли.

“Не думаю, что это может быть преимуществом или недостатком, – сказал Нельсон 3 июля в эфире “MSG 150 At Home”. – Сейчас все видят свой шанс вне зависимости от того, под первым номером ты посеян или под 12-м. Все верят, что способны на свершения. Особенно в такой период, как сейчас. В серии до трех побед может произойти что угодно. Если у тебя есть поймавший кураж вратарь, то можно от этого отталкиваться. Команда, которая может этим воспользоваться, получит психологическое преимущество. И это будет большое дело на пути к победе”.

“Айлендерс” (35-23-10, 58,8% набранных очков) заняли седьмое место в Восточной конференции и в серии до трех побед сыграют с “Пэнтерз” (35-26-8, 56,5% очков). Победитель попадет в первый раунд плей-офф Кубка Стэнли, а проигравший получит шанс выиграть первый номер на драфте-2020 на втором этапе лотереи драфта.

Если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, а НХЛ и профсоюз игроков дадут согласие на вступление в силу третьего и четвертого этапов Плана возобновления сезона, 10 июля клубы откроют тренировочные лагеря. Даты квалификационных игр и города, в которых они состоятся, назовут позже. 12 клубов Западной конференции соберутся в одном городе, 12 клубов Восточной – в другом.

Нельсон был дома в Уорроуде (Миннесота) и в понедельник должен вернуться в Нью-Йорк, чтобы в рамках второго этапа Плана возобновления сезона принять участие в добровольных тренировках в ограниченных группах. В 68 матчах сезона он набрал рекордные в карьере 54 (26+28) очка, а против “Пэнтерз” сделал одну передачу. 12 октября “Айлендерс” переиграли “Флориду” в серии буллитов (3:2), 9 ноября – 2:1, а 12 декабря – 3:1. Он постарается помочь “Нью-Йорку” выйти в плей-офф во втором сезоне подряд при тренере Барри Тротце. В серии первого раунда в прошлом году “Айлендерс” всухую переиграли “Питтсбург Пингвинз”, а во втором раунде также всухую проиграли “Каролине Харрикейнз”.

С 12 октября по 5 ноября “Нью-Йорк” выиграл 10 матчей подряд. А до 23 ноября выдал 17-матчевую серию без поражений в основное время (15-0-2), хотя потом до “Матча звезд НХЛ Honda 2020” 25 января сыграл 6-8-5, а в последних семи встречах сыграл 0-3-4.

“После возвращения на лед ощущения будут потрясающие, – сказал Нельсон. – Но у ребят будет время, чтобы снова почувствовать ноги и набрать форму. Конечно, из-за близости плей-офф сразу же игры будут очень напряженными. Так что надо сразу включить высокую передачу. Нельзя ничего откладывать в долгий ящик. В серии до трех побед может произойти что угодно, так что надо быть готовыми с первых минут”.

“Проще говоря, надо просто думать о своей игре и действовать на высоком уровне, – заявил Нельсон. – Если ситуация не сложится в нашу пользу с первых минут, то надо будет просто отпустить и вернуться к своему делу. В условиях спешки не будет времени на поиски идентичности”.