Клуб НХЛ«Чикаго Блэкхокс» опубликовал заявление, в котором официально заявил, что не собирается менять свое название и логотип в связи с последними обострившимися событиями в США, касающиеся политкорректности и притеснений на расовой почве.

— Мы понимаем, что между уважением и неуважением существует тонкая грань, и мы благодарим другие команды за их готовность участвовать в этом разговоре.Двигаясь вперед, мы стремимся поднять планку еще выше, чтобы расширить осведомленность важном вкладе всех коренных американцев.

Наши усилия в этой области были искренними и многогранными, и путь остальные будут опираться на этот опыт, чтобы растии расширять наши усилия.

В последние недели несколько профессиональных спортивных команд объявили, что они пересмотрят свое использование изображений и имен коренных американцев.

«Блэкхокс»вступил в НХЛ в марте 1926 года. Владелец команды Фредерик Маклафлин назвал клуб «Черными Ястребами» в честь подразделения, в котором он служил в Первой мировой войне. Команда была известна как«Черные Ястребы» до 1980-х годов, когда название было сокращено до «Блэкхокс».

Сам Блэкхоквозглавлял группу воинов-сауков, сражавшегося с американцами в 30-х годах XIX века.

Исчтоник:nbcchicago.com