Энди Миле

Аризона расторгла контракт с форвардом Энди Миле.

Есть информация,что игрок может подписать контракт с клубом из КХЛ.

Per source, the Coyotes have placed F Andy Miele on unconditional waivers. He has an overseas offer; not sure which team. Arizona signed Miele to a 1-year, 2-way contract on July 1, 2019. He played the 2018-19 season with Torpedo Nizhny Novgorod (KHL) & last season in Tucson.

— Craig Morgan (@CraigSMorgan) July 11, 2020