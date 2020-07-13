Сибрук приступил к тренировкам

Защитник “Чикаго” Брент Сибрук

В четверг Брент Сибрук присоединился к игрокам “Чикаго Блэкхокс”, которые на добровольной основе занимаются на катке в тренировочном центре клуба в рамках второго этапа Плана возобновления сезона.

В течение регулярного чемпионата 2019-20 годов 35-летнему защитнику сделали три операции: 27 декабря восстанавливали правое плечо, в январе оперировали левое бедро, а в феврале правое. После третьей операции врач команды Майкл Терри заявил, что хоккеисту потребуется полгода на реабилитацию. Пока Сибрук тренируется без силовой борьбы.

В последний раз трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы в составе “Блэкхокс”) играл 15 декабря. Тогда в матче против “Миннесота Уайлд” (5:3 – победа “Чикаго”) он провел на льду 18:38. В 32 встречах регулярного чемпионата 2019-20 годов защитник набрал четыре (3+1) очка. В общей сложности на его счету 1114 матчей в НХЛ, где он выступал только за “Блэкхокс”, и 464 (103+361) балла за результативность. Его восьмилетний контракт ($6,875 млн в среднем за сезон) действует до лета 2024 года (заключен 26 сентября 2015 года).

“Я чувствую себя замечательно. Очень хорошо, – говорил он в интервью телеканалу NBC Sports Chicago в апреле. – Двигаюсь в правильном направлении”.

В понедельник команды НХЛ открывают тренировочные лагеря в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона. “Блэкхокс” (32-30-8, процент набранных очков – 51,4%) заняли 12-е место в Западной конференции и сыграют серию до трех побед против “Эдмонтон Ойлерз” (пятое место, 37-25-9, 58,5%). Первые матчи четвертого этапа будут сыграны 1 августа.

26 июля 12 команд Восточной конференции соберутся в одном городе, 12 команд Западной – в другом. Эти города будут названы позже. Сибрук может принять участие в квалификационной серии против “Ойлерз”.

“Процесс восстановления идет довольно быстро. Я хочу как можно быстрее вернуться в строй, чтобы снова кататься с командой. Думаю, сейчас все этого хотят”, – сказал он.

Ожидается, что в составе “Блэкхокс” будет и защитник Кэлвин де Хаан. 27 декабря ему сделали операцию на правом плече. Первую тренировку с партнерами в рамках второго этапа он провел 2 июля.

“Вы же видите, как тяжело было игрокам во время сезона. Они много работали, чтобы восстановиться после травм и снова набрать форму, хотя понимали, что могут и не успеть вернуться на лед до окончания регулярного чемпионата, если бы он завершился в апреле. Или сыграли бы всего несколько матчей, – сказал защитник “Блэкхокс” Коннор Мерфи 11 июня. – Теперь у них есть шанс снова быть в деле. Это очень приятно. Они этому рады, и мы довольны”.