Алексей Янишевский продолжит выступать в «Днепре»

Официальный сайт херсонского«Днепра» сообщает, что клуб и нападающийАлексей Янишевскийпродлили соглашение на третий сезон.

В 36 матчах регулярного чемпионата УХЛ-Пари-Матч в сезоне 2019/20 Янишевский отличился 23 (5+18) очками, заработав коэффициент полезности +12.В 14 финала плей-офф в матчах против МХК«Динамо» Алексей забросил 2 шайбы и отдал 4 голевые передачи.

В составе национальной сборной Украины Янишевский в сезоне 2019/20 провел 3 поединка на предолимпийской квалификации в Казахстане – так форвард не смог отличиться набранными очками. А также нападающий сыграл в 9 матчах на международных турнирах, где набрал 3 (2+1) баллами.

Напомним, что также свою карьеру в «Днепре» продолжат защитникиСергей Дорофеев,Валентин Сирченко,Сергей Афанасьев,Денис Матусевич,Дмитрий Пугачев,Кирилл БелоусовиИлья Декало, нападающий Денис Василенков, а также голкиперыОлег ПетровиАлександр Хомутов.

Напомним, что ранее херсонский клуб покинули капитанАлексанлр Матерухин, которыйпродолжит карьерув белорусском«Могилеве», а также второй по результативности форвардАлександр Шибаев.

Ранее стало известно, что«Днепр» примет участиев Donbass Open Cup-2020, который пройдет с 25 по 27 августа в Дружковке.

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