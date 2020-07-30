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Хоккей

Экс-защитник «Донбасса» проведёт второй сезон в «Гомеле»

Николай ПисаревНет комментариев
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ХК «Гомель»
объявил состав на турнир памяти А.И. Дубко, где сыграет с «Неманом», «Лидой» и действующим чемпионом Беларуси – минской «Юностью». В состав хоккеистов «Гомеля» попал Евгений Курбатов, известный украинским болельщикам по выступлениям за «Донбасс».

32-летний защитник начинал сезон 2019/20 в «Донбассе», за который сыграл 6 матчей в чемпионате УХЛ – Пари-Матч (3 очка, +4) и 3 игры на Континентальном кубке (0 очков, +1). Зимой 2020 года Курбатов заключил контракт с «Гомелем», где за 19 матчей набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности +8.

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В КХЛ и СуперлигеЕвгений Курбатов провёл 12сезонов, выступая за «Авангард», ЦСКА, «Автомобилист», «Нефтехимик», «Амур» и нижегородское «Торпедо». Всего в 305встречах хоккеист набрал 25 (4+21) очков при показателе полезности -42.

Напомним, что ранее контракт с «Лидой» подписал бывший нападающий «Ледяных Волков» Сергей Микульчик.

По материалам сайта ХК «Гомель»

Источник: uhl.ua
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