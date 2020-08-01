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Хоккей

АХЛ хочет начать сезон 2020-21 4 декабря

Николай ПисаревНет комментариев
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Лого АХЛ.

Американская хоккейная лига (АХЛ) рассчитывает начать сезон 2020-21 годов 4 декабря.

Такое решение было принято по рекомендации комитета лиги по возобновлению сезона. Теперь предстоит урегулировать детали календаря предстоящего чемпионата.

АХЛ, ведущая лига по подготовке и развитию игроков для НХЛ, приостановила сезон 12 марта из-за пандемии коронавируса, а затем 11 мая отменила его вместе с розыгрышем Кубка Колдера. Кубок не был вручен впервые с момента создания лиги (в 1936 году).

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В прошлом сезоне его завоевал “Шарлотт Чеккерз”, фарм-клуб “Каролина Харрикейнз”, который обыграл в финале “Чикаго Вулвз” (“Вегас Голден Найтс”) за пять встреч.

Источник: nhl.ru
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