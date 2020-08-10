Стали известны все пары соперников в первом раунде плей-офф НХЛ

После победы «Коламбуса» над«Торонто» со счётом 3:0 определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Западная конференция (в скобках – номер посева)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (12)
«Тампа» (2) – «Коламбус» (9)
«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (7)
«Бостон» (4) – «Каролина» (6)
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф квалифицировались 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.