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Хоккей

Стали известны все пары соперников в первом раунде плей-офф НХЛ

Николай ПисаревНет комментариев
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После победы «Коламбуса» над«Торонто» со счётом 3:0 определились все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

Западная конференция (в скобках – номер посева)

  • «Вегас» (1) – «Чикаго» (12)
  • «Колорадо» (2) – «Аризона» (11)
  • «Сент-Луис» (3) – «Калгари» (8)
  • «Даллас» (4) – «Ванкувер» (7)

    • Восточная конференция

    «Филадельфия» (1) – «Монреаль» (12)
    «Тампа» (2) – «Коламбус» (9)
    «Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (7)
    «Бостон» (4) – «Каролина» (6)

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    Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф квалифицировались 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

    Источник: uhl.ua
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