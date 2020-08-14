“Вегас” – “Чикаго” (4:3 ОТ):”Вегас” выиграл и второй матч серии с “Чикаго”.

Райлли Смит

“Вегас” выиграл и второй матч серии с “Чикаго”. Победу “Голден Найтс” принес гол Райли Смита на восьмой минуте овертайма, а также шайбы Пола Штясны, Томаша Носека и Марка Стоуна и 22 сэйва Робина Ленера. При этом “Вегас” играл без форварда Макса Пачиоретти.

Команды, которые ведут в серии до четырех побед 2-0, выходили в следующий раунд в 86,4% случаев (324 победы, 51 поражение). Третий матч серии состоится в субботу в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

В составе “Чикаго” по голу забили Кирби Дак, Доминик Кубалик и Дилан Строум, а Патрик Кейн сделал три передачи и вышел на третье место в клубной истории по результативности в плей-офф (130 очков). Он обогнал Бобби Халла (129), а впереди остались Денис Савар (145) и Стэн Микита (150).

Кори Кроуфорд отразил 35 бросков, в том числе 16 в третьем периоде.

Первый период полностью остался за “Вегасом”, что вылилось в шайбы Штясны (10:44) и Носека (15:35). Последний заменил в составе Пачиоретти, но не играл в третьем периоде.

“Чикаго” здорово провел второй период и воплотил преимущество в голы. На четвертой минуте Дак отыграл первую шайбу, а на 13-й Кубалик кистевым броском реализовал большинство.

На 18-й минуте Стоун вывел “Вегас” вперед, забив свой третий гол в нынешнем плей-офф. Но за 14 секунд до второго перерыва “Блэкхокс” вновь сравняли счет усилиями Строума.

Третий период прошел относительно спокойно, а успех “Голден Найтс” принес взрывной отрезок на седьмой-восьмой минутах овертайма. Смит переправил шайбу в ворота после передачи Штясны и забил первый в карьере гол в овертайме в матче плей-офф.

“Смит играет впечатляюще, – сказал тренер “Вегаса” Питер Дебур. – Он здорово играл и до паузы, но сейчас действует с еще большей уверенностью в себе и энергией. Он создает массу хороших моментов. У него есть эта способность, когда он играет на кураже”.