Бостон аннулировал контракт с Митчеллом Миллером

Митчелл Миллер Бостон аннулировал контракт с защитником Митчеллом Миллером под давлением НХЛ. Из заявления президента Брюинз Кэма Нили: «Сегодня «Бостон Брюинз» решили расстаться с Митчеллом Миллером, и это вступает в силу немедленно.Основываясь на новой информации, мы считаем, что на данный момент лучшим решением будет отменить возможность для Митчелла Миллера представлять «Бостон Брюинз». Мои глубочайшие извинения Исайе и его семье, если это подписание заставило вас и других жертв чувствовать себя невидимыми и неуслышанными. Мы приносим извинения за глубокую боль и влияние, которые мы причинили. Патрис Бержерон, Брэд Маршан и другие игроки выступили против морально несостоятельного решения руководства о первоначальном контракте с Миллером.

It's hard to quantify how much credibility the #NHLBruins organization lost in this whole Mitchell Miller fiasco, but let it be noted that Patrice Bergeron, Brad Marchand and other players stood up in opposition to a morally bankrupt decision by management.Kudos to them.

