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Хоккей

Бостон аннулировал контракт с Митчеллом Миллером

Бостон аннулировал контракт с Митчеллом МиллеромМитчелл Миллер Бостон аннулировал контракт с защитником Митчеллом Миллером под давлением НХЛ. Из заявления президента Брюинз Кэма Нили: «Сегодня «Бостон Брюинз» решили расстаться с Митчеллом Миллером, и это вступает в силу немедленно.Основываясь на новой информации, мы считаем, что на данный момент лучшим решением будет отменить возможность для Митчелла Миллера представлять «Бостон Брюинз». Мои глубочайшие извинения Исайе и его семье, если это подписание заставило вас и других жертв чувствовать себя невидимыми и неуслышанными. Мы приносим извинения за глубокую боль и влияние, которые мы причинили. Патрис Бержерон, Брэд Маршан и другие игроки выступили против морально несостоятельного решения руководства о первоначальном контракте с Миллером.

Источник: nhl.ru

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