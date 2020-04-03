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Чемпионат Нидерландов завершат досрочно?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эредивизия

В связи с коронавирусом, в ближайшие дни ещё одна футбольная лига может объявить о досрочном завершении сезона.

Следом за окончанием сезона в Бельгии, где чемпионом стал “Брюгге”, вариант с прекращением чемпионата рассматривают в Нидерландах. Инициативу амстердамского “Аякса” готовы поддержать также и два других местных гранда “ПСВ” и “АЗ”.

Как сообщает нидерландская футбольная пресса, Нидерландский футбольный союз в ближайшее время проведет видео-конференцию, в ходе которой будет принято решение по будущему чемпионата Нидерландов.

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Напомним, в местной лиге на данный момент лидируют “Аякс” и “АЗ”, ПСВ пока идет четвертым.

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Тэги: АЗкоронавирусЭредивизия
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