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Турнир UFC 249 хотят отменить из-за коронавируса

Сергей СумскойНет комментариев
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В Ассоциации врачей выступили с заявлением, в котором призывали отменить турнир UFC 249 и другие турниры по смешанным боевым единоборствам из-за коронавируса.

В ассоциации рекомендовали отложить все спортивные единоборства, независимо от количества вовлеченных в них людей, до дальнейшего уведомления.

«Любой вид боевых единоборств, который проходит во время глобальной пандемии, подвергает риску спортсменов, официальных лиц и всех, кто участвует в этом мероприятии, заражению и передачи COVID-19», – сказано в заявлении.

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Тэги: UFC
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