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Львовский клуб подал заявку на участие в чемпионате Польше

Андрей ОгородникНет комментариев
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Барком-Кажаны

Низкий уровень чемпионата Украины по волейболу и надвигающийся финансовый кризис вынуждает украинские клубы искать любые варианты для того, чтобы оставаться на плаву.

Один из лидеров украинского волейбола последних лет “Барком-Кажаны” следующий сезон может начать в чемпионате Польши по волейболу, о чем сообщил директор департамента связи польской волейбольной лиги Камил Складовски.

«Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь.

Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги и включение команд из-за границы. Но никогда не говори никогда. Определенно стоит рассмотреть эти предложения»

Нынешний сезон “Барком-Кажаны” завершили на первом месте чемпионата Украины.

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Тэги: Барком-КажаныволейболЧемпионат Польши
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