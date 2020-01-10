Новое на сайте

еще
Пятница, 10 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисБрисбен. Осака и Плишкова встретятся в полуфинале
Теннис

Брисбен. Осака и Плишкова встретятся в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 19:42

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

08.01.20 17:30

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

07.01.20 14:37

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

07.01.20 10:12

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на “Премьере” в Австралии

Brisbane International – Premier
Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000
Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Долгополова укусил его домашний сервал. ФОТО

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 5) – Дженнифер Брэйди (США, Q) 6:4, 6:2
Мэдисон Кис (США, 8) – Даниэль Коллинс (США) 6:4, 6:1
Наоми Осака (Япония, 3) – Кики Бертенс (Нидерланды, 6) 6:3, 3:6, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Элисон Риск (США) 7:6(6), 6:3

Петра Квитова в пятый раз выступает в Брисбене и впервые с 2011 года сыграет в полуфинале. Девять лет назад чешка стала чемпионкой данного турнира. С Мэдисон Кис Квитова провела шесть официальных встреч и одержала три победа. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2016 году в Пекине, где сильнее оказалась американка.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 7 февраля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Наоми Осака одержала вторую победу в трёх матчах против Кики Бертенс. Японка второй год подряд сыграет в полуфинале Brisbane International, в котором её соперницей станет действующая чемпионка Каролина Плишкова. Три предыдущих года чешка не проигрывала на этом турнире раньше полуфинала и выиграла два титула. Теннисистки одержали по две победы в матчах друг против друга, а последняя их встреча завершилась победой японки в полуфинале Australian Open.

Читайте также:  Секешфехервар. Завацкая сыграет в четвертьфинале

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

восемь − 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Тунберг решила критиковать Федерера

“Если не хотите смотреть тенниc, идите домой”. Судья обратился к зрителям во время матча

Шэньчжэнь. Александрова и Рыбакина поспорят за звание первой чемпионки в 2020 году

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 10 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 9 января. Результаты дня

Закрыть