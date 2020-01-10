Брисбен. Осака и Плишкова встретятся в полуфинале

Новости

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

ФТУ объявила заявку сборной Украины на матчи Кубка Федерации в феврале

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на “Премьере” в Австралии



Brisbane International – Premier

Брисбен, Австралия • 6-12 января • хард • $1,500,000

Действующая чемпионка: Каролина Плишкова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 5) – Дженнифер Брэйди (США, Q) 6:4, 6:2

Мэдисон Кис (США, 8) – Даниэль Коллинс (США) 6:4, 6:1

Наоми Осака (Япония, 3) – Кики Бертенс (Нидерланды, 6) 6:3, 3:6, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Элисон Риск (США) 7:6(6), 6:3

Петра Квитова в пятый раз выступает в Брисбене и впервые с 2011 года сыграет в полуфинале. Девять лет назад чешка стала чемпионкой данного турнира. С Мэдисон Кис Квитова провела шесть официальных встреч и одержала три победа. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2016 году в Пекине, где сильнее оказалась американка.

Наоми Осака одержала вторую победу в трёх матчах против Кики Бертенс. Японка второй год подряд сыграет в полуфинале Brisbane International, в котором её соперницей станет действующая чемпионка Каролина Плишкова. Три предыдущих года чешка не проигрывала на этом турнире раньше полуфинала и выиграла два титула. Теннисистки одержали по две победы в матчах друг против друга, а последняя их встреча завершилась победой японки в полуфинале Australian Open.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь