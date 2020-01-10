Брисбен. Осака и Плишкова встретятся в полуфинале

Петра Квитова в пятый раз выступает в Брисбене и впервые с 2011 года сыграет в полуфинале. Девять лет назад чешка стала чемпионкой данного турнира. С Мэдисон Кис Квитова провела шесть официальных встреч и одержала три победа. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2016 году в Пекине, где сильнее оказалась американка.
Наоми Осака одержала вторую победу в трёх матчах против Кики Бертенс. Японка второй год подряд сыграет в полуфинале Brisbane International, в котором её соперницей станет действующая чемпионка Каролина Плишкова. Три предыдущих года чешка не проигрывала на этом турнире раньше полуфинала и выиграла два титула. Теннисистки одержали по две победы в матчах друг против друга, а последняя их встреча завершилась победой японки в полуфинале Australian Open.